Dropbox beperkt de cloudstorage in zijn voorheen ongelimiteerde Advanced-abonnement. Nieuwe gebruikers krijgen nu maximaal 15 TB aan opslagruimte op basis van drie actieve licenties, bestaande gebruikers krijgen tot november de tijd om de cloudopslag op te schonen.

Volgens de cloudstorage-aanbieder was ingrijpen in zijn zakelijke Advanced-abonnement noodzakelijk. Dit vanwege nogal wat creatief misbruik van de dienst. Het cloudstorage-abonnement werd voor crypto mining gebruikt, storage werd aan derde partijen doorverkocht en individuen gebruikten het zakelijke abonnement voor privégebruik.

Misbruik toegenomen

Vooral de laatste maanden is het misbruik flink toegenomen. Dit leidde ertoe dat misbruikers vaak tot duizenden keer meer hoeveelheden storage gebruikten dan normale zakelijke eindgebruikers.

Slechts één procent van alle Dropbox-klanten zou meer dan 35 TB aan storage per licentie gebruiken. Een Advanced-abonnement kost 24 dollar per gebruiker, per maand met minimaal drie eindgebruikers. Hierdoor is het mogelijk 35 TB of veel meer aan storage te gebruiken voor 72 dollar per gebruiker, per maand. Ter vergelijking, 35 TB aan storage bij AWS kost 805 dollar per maand.

Nieuwe abonnementsvoorwaarden

In plaats van ongelimiteerde cloudstorage biedt Dropbox nu nieuwe klanten in totaal 15 TB aan opslag voor drie licenties (5 TB per licentie) binnen de Advanced-formule. Wanneer gebruikers extra licenties kopen, krijgen zij 5 TB cloudstorage per licentie tot een maximum van 1.000 TB.

Bestaande eindgebruikers worden vanaf één november overgezet naar de nieuwe restricties. Huidige Advanced-klanten die minder dan 35 TB aan storage gebruiken, zien de komende vijf jaar geen verandering. Bovendien krijgen zij 5 TB als bonus voor ‘goed gedrag’.

Volgens Dropbox is het mogelijk om in 15 TB storage honderd miljoen documenten, vier miljoen foto’s of 7.500 uur aan HD-video op te slaan. Dit is voldoende voor zakelijk teamgebruik en heeft ook geen impact op de benodigde opslagruimte voor andere eindgebruikers.

Ook beperkingen bij Google

Dropbox is niet de enige aanbieder die recent ongelimiteerde abonnementen heeft geschrapt of beperkt. In oktober 2022 beperkte Google de opslag in Workspaces voor onderwijsinstellingen en doet dit nu waarschijnlijk ook voor zakelijke klanten.

