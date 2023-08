Tegenwoordig zijn clouddiensten voor bijna elke organisatie niet meer weg te denken. De opkomst van hybride werk en de beweging richting de cloud van bedrijfsapplicaties maken de stap naar een gedeeld opslagmedium steeds logischer. Er zijn veel opties op de markt beschikbaar, elk met een iets andere opzet en prijsstructuur. We bieden een overzicht van de mogelijkheden die de meest vooraanstaande providers geven.

De onderstaande aanbieders verschillen qua opzet, maar zijn allemaal inzetbaar op de populaire besturingssystemen. Toch is er voor de ene klant een voordeel te verzinnen die niet voor de andere geldt: wie integreert met alle Google-diensten, zal bijvoorbeeld meer van Google Drive kunnen profiteren. Daarnaast zijn er opties die zich wat meer richten op security, hoewel dit voor elke partij toch een belangrijke zaak is. Ook is snelheid van belang, zowel bij het up- als downloaden. Wat dat betreft voerde TechRadar een uitgebreide test uit, waarvan we de relevante snelheden per provider zullen noemen.

IDrive

De eerste opslagprovider die we uitlichten is IDrive, dat sinds 2003 onder die naam opereert. Het heeft meerdere producten die niet alleen storage-gericht zijn, maar heeft dat wel als belangrijkste tak van sport. De opslagdienst wordt beschermd met end-to-end encryptie en 2FA, hoewel met name dat laatste toch wel echt de standaard moet zijn. Er is een optie om de opgeslagen data over te hevelen naar een fysiek medium dat IDrive per post verzendt. Business-klanten kunnen dat tot drie keer per jaar aanvragen. De uploadsnelheden zouden rap zijn. Het zou net iets meer dan 4 minuten moeten duren om 1GB te uploaden, terwijl downloaden gedaan is in 2,5 minuten. Tot slot is er een file versioning-optie om bestanden te herstellen die tot 30 versies teruggaat.

Wie niets wil betalen, kan al terecht bij IDrive: de Basic-variant biedt 10GB aan opslag en lijkt vooral bedoeld om de dienst gratis uit te proberen. De eerste echt betekenisvolle optie is IDrive Personal, dat het eerste jaar omgerekend 54,28 euro kost (alle prijzen staan oorspronkelijk in dollars). Daarna moet een individuele gebruiker 72,37 euro per jaar neertellen. Hiervoor krijgt een enkele gebruiker 5TB beschikbaar en kunnen meerdere computers erop aanhaken. Na enkele prijsniveau’s is de grootste mogelijkheid 50TB, dat 341 euro kost in het eerste jaar. Daarna kost het 454 euro.

Voor bedrijven zijn er twee te overwegen opties, die beide net geen 70 euro per jaar kosten. IDrive Team biedt vijf computers en vijf gebruikers toegang tot 5TB aan geheugen, terwijl IDrive Business begint bij slechts 250 GB maar geen gebruikerslimiet kent. Het Business-plan staat eveneens de interactie toe met servers en Exchange-/SQL-/NAS-apparatuur. Ook hier is de maximale opslagvariant 50TB, dat 7.919 euro het eerste jaar als welkomstgeschenk, waarna het stijgt naar 10.560 euro per jaar.

Voor bedrijven met een relatief beperkte opslagwens is die limiet van 50TB geen groot probleem. Echter beperkt het wel de groeimogelijkheden voor partijen die wat ambitieuzere cloudplannen hebben. De introductieprijzen zijn aantrekkelijk, hoewel de stijging na een jaar toch best fors is. De mogelijkheid om data fysiek te ontvangen kan nuttig zijn, zeker als je de 3-2-1-back-up-methodiek serieus wil nemen.

Google Drive

De eerste welbekende techgigant die we bespreken is Google met het alomtegenwoordige Google Drive. Zoals je mag verwachten, krijg je als Google-klant veel integratiemogelijkheden. Google Docs, Sheets en andere Workspace-applicaties integreren zonder enig gesleutel met de betaalde Drive-diensten. Dat houdt in dat gebruikers niets hoeven te downloaden om toegang te krijgen tot gedeelde bestanden. Ook is de interface van deze dienst erg uniform, waar je je ook bevindt, van iPhone tot Windows-pc en Android-tablet. Een belangrijk nadeel voor bedrijven zal zijn dat er geen end-to-end encryptie is, iets dat voor meer compliance-gevoelige industrieën een no-go kan betekenen. Wel is de snelheid een pluspunt: een gigabyte uploaden kost 4,5 minuut, terwijl de downloadsnelheid van maar anderhalve minuut erg indrukwekkend is.

De gratis variant biedt 15GB. Echter zijn het de Business-opties die we hier overwegen. Business Starter kost 5,75 euro per gebruiker per maand, met 30GB aan opslag per persoon. Dan is er Business Standard (11,50 euro), waarmee 2TB storage beschikbaar komt. Daarnaast breidt het pakket uit naar opnames voor videocalls tot wel 150 deelnemers, waardoor Google gebruikers richting het eigen ecosysteem beweegt. Business Plus kost vervolgens 17,25 euro, waarbij de opnames voor videocalls tot 500 deelnemers toegestaan zijn. In dat prijspakket zit er 5TB aan opslag per gebruiker. Bedrijven kunnen dan vertrouwen op “uitgebreide beveiligings- en beheerfuncties,” waaronder Vault en endpoint-managementtools. De Enterprise-optie oogt wat mysterieus omdat er geen prijs genoemd kan worden, daarvoor moet je in contact komen met Google-sales. Daar is wel nog altijd sprake van 5TB per gebruiker en kunnen reusachtige videocalls met 1.000 gebruikers opgenomen worden, plus extra’s als ruisonderdrukking en livestreaming binnen het domein. De zakelijke e-maildienst is daarnaast extra beveiligd.

Wie zit in het Google-universum en/of veel met Chromebooks en Android-apparatuur werkt, zal veel profijt halen uit de integraties met deze platformen. Vendor lock-in is hier wel een dreiging voor partijen die een wat breder soft- en hardwarepakket erop nahouden.

Microsoft OneDrive

Het ecosysteem-verhaal van Google is door te trekken naar Microsoft, dat eveneens een leger aan apps integreert met de eigen opslagdienst. Microsoft 365 biedt de mogelijkheid om nooit een gedeeld document te hoeven downloaden en door de integratie met Windows kun je zelfs via de Verkenner bij de OneDrive komen. Een gratis gebruiker heeft echter slechts 5GB tot zijn of haar beschikking. File-versioning is wel een pluspunt: het onthoudt tot wel 500 oudere versies. OneDrive is ook compatibel met een aantal externe producten, zoals AutoCAD. De uploadsnelheid van ruim 5 minuten voor 1GB is vrij normaal, terwijl de ruim 7 minuten aan downloadtijd voor dezelfde bestandsgrootte erg teleurstellend is.

OneDrive voor Bedrijven kost 4,70 euro per gebruiker per maand, exclusief btw. Daarmee krijgt elke persoon 1TB, terwijl er alleen het delen van bestanden als extraatje bij zit. Abonnement 2 is 9,40 euro, maar breidt uit naar onbeperkte individuele opslag (waar wel wat haken en ogen aan zitten), “geavanceerde beveiliging” en compliance-functies. Business Basic kost vervolgens 5,60 per gebruiker per maand; vanaf dit prijsniveau is het een maand gratis uit te proberen. 1TB is wederom de limiet, maar er zitten wel Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint en Exchange bij. Videocalls tot 300 deelnemers zijn hiermee mogelijk, terwijl Microsoft-support 24/7 klaar zou staan. Business Standard is daarna 11,70 euro en biedt volwaardige desktopversies van alle Microsoft 365-applicaties.

Aangezien Windows voor veel bedrijven de standaard is, zal OneDrive erg voor de hand liggend zijn. Tenzij je als organisatie veel op Apple of Google richt, zul je haast ongemerkt al diep binnen de Microsoft-systematiek zitten. Toch is de wat tegenvallende snelheid een nadeel.

Dropbox Business

Dropbox is een bekende optie voor consumenten, studenten en werknemers van bedrijven als het gaat om filesharing. Met die opties blinkt dit platform uit, met feeds voor nieuwe opmerkingen in bestanden en de mogelijkheid om grote items te verzenden. Er is een gratis variant voor opslag, maar die biedt een wat teleurstellende 2GB. Wel zijn er aardig wat betaalde opties, die Dropbox zelf aanraadt op basis van je use-case. Helaas is er geen end-to-end encryptie.

Freelancers zouden uit de voeten moeten kunnen met Dropbox Professional of Dropbox One, die respectievelijk 16,58 en 25,99 euro per maand kosten. Hierbij krijg je de beschikking over 3TB aan opslag. Voor “groeiende teams” zijn er Standard (12 euro per gebruiker p/m) en Standard+DocSend (45 euro per gebruiker p/m). Deze opties bieden 5TB voor drie of meer gebruikers en file-versioning die tot 180 dagen teruggaat. Grotere teams kunnen aan de slag met Dropbox Advanced, met “alle opslagruimte die je nodig hebt”, voor 18 euro p/g p/m. De Enterprise-kosten zitten verscholen achter een gesprek met een sales-medewerker. De focus voor deze laatste twee opties liggen met name op security: uitgebreide controlelogboeken, gegevensclassificaties en visibility-tools liggen voor deze klanten in het verschiet.

Voor bedrijven die niet vast willen zitten in een ecosysteem is Dropbox een goede neutrale partij, met relatief zachte prijzen.

Box Business

Een andere partij zonder het ecosysteem van een techgigant is Box. Net als Dropbox wordt het bedrijf veelal ingezet voor filesharing, maar het heeft ook uitgebreide opslagmogelijkheden. Ondanks dat het een onafhankelijk product is, integreert het goed met Microsoft 365 en Google Workspace. Encryptie is een sterk punt van Box: bestanden zijn op AES 256-bit-basis versleuteld als ze at-rest zijn, terwijl data-in-transit voorzien is van TSL/SSL-encryptie.

Box heeft een viertal prijsopties voor bedrijven, per gebruiker en per maand: Business (13,50 euro), Business Plus (22,50 euro), Enterprise (31,50 euro) en Enterprise Plus (afhankelijk van je use-case). De bestandsgroottes gaan telkens omhoog per prijsniveau: van 5GB naar 15GB, 50GB en 150GB. Elke betaalde variant van Box Business biedt vanaf 13,50 euro p/g p/m onbeperkte opslagmogelijkheden, technische ondersteuning en 1.500 integraties met third-parties. Ook komt er Box Sign bij, waarmee e-signatures gezet kunnen worden. Data loss prevention (DLP) zorgt voor extra zekerheid en vanaf Enterprise zitten er meer compliance- en verificatiemogelijkheden inbegrepen.

Voor ieder wat wils in de cloud, maar wat is er voor on-prem?

De bovenstaande opties zijn allemaal te overwegen voor cloudopslag, maar vanuit Synology is er nu een mogelijkheid om ook voor NAS-gebruikers om databeschikbaarheid met hulp van de cloud te garanderen. Hiermee kunnen back-ups aangemaakt worden op momenten die voor het bedrijf geschikt zijn. Ook is er de C2 Express Box die Synology inzet om een back-up vlug te regelen, in tegenstelling tot de beperkingen opgelegd door cloud-uploadsnelheden.

