WordPress biedt klanten de mogelijkheid om maar liefst en eeuw, 100 jaar, lang een bepaald domein vast te leggen. Dit tegen een éénmalige betaling van 35.000 euro (38.000 dollar).

Volgens WordPress richt de nieuwe dienst zich op families en oprichters van bijvoorbeeld bedrijven die hun geschiedenis voor toekomstige generaties wil vastleggen.

Andere potentiële klanten zijn personen die altijd over een stabiele, flexibele en aan hun wensen aangepaste online-omgeving willen beschikken die zich automatisch aanpast aan alle toekomstige technologische ontwikkelingen.

38.000 dollar

De dienst voor 100-jarige domeinregistratie is niet goedkoop. Gebruikers moeten hiervoor één keer een bedrag van 38.000 dollar ophoesten. WordPress zorgt er vervolgens voor dat het gewenste domein voor de komende 100 jaar wordt vastgelegd.

Daarnaast biedt de dienst meerdere automatische back-ups van de op de website gepubliceerde content in meerdere geografisch gedistribueerde datacenters. De site wordt, wanneer deze openbaar is, naar het Internet Archive gekopieerd en er wordt ook een optionele ‘lock mode’ aangeboden.

De website wordt gehost volgens de WordPress top tier-voorwaarden, met onbeperkte bandbreedte, de beste snelheid en security in een enkel pakket. Verder krijgen gebruikers van de 100-jarige registratiedienst 24/7 persoonlijke ondersteuning van de CMS- en domeinregistratie-aanbieder.

Het valt overigens nog te zien of WordPress deze dienst of de 100-jarige domeinregistratie echt kan garanderen. In de voorwaarden wordt nergens aangegeven hoe de domeinen en back-ups up to date worden gehouden met het constant veranderende internetlandschap en wat er gebeurt als het bedrijf de dienst toch wil gaan stopzetten.

