Eerder deze week kondigde Egeria aan te investeren in het Utrechtse Superp. Nu heeft het een aanvraag gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt voor uitsluitend zeggenschap over het bedrijf.

Superp bestaat al sinds 1999 en biedt consultancydiensten aan voor SAP. Men zegt “leidende marktposities” in Nederland te hebben bemachtigd op het gebied van security, testing en development. Egeria wil naast Superp ook de dochterondernemeningen daarvan overnemen: MxBlue, dat zich concentreert op Mendix en SxBlue voor Salesforce-ondersteuning.

Superp kent 300 werknemers en heeft onder meer Jumbo en Nationale Nederlanden binnen het klantenbestand. Investeringsmaatschappij Egeria bezit een breed portfolio met o.a. Fletcher Hotels en NRC Media.

Partner bij Egeria Sander van Alphen zegt onder de indurk te zijn van de groei die Superp heeft doorgemaakt. “Door een combinatie van ondernemerschap, diepgaande technische kennis, langlopende klantrelaties en een aansprekende bedrijfscultuur heeft Superp een mooie positie verworven binnen de markt voor SAP (gerelateerde) diensten. Wij zien ernaar uit om het team van Superp te ondersteunen bij het realiseren van hun ambitie om verder te groeien en nog relevanter te worden voor haar aansprekende klanten.”

Managing director bij Superp Ruud Hoogendorp denkt dat de samenwerking met Egeria veel ondersteuning zal bieden. “We zijn enorm trots op ons bedrijf en wat we in de afgelopen 24 jaar met onze mensen hebben neergezet. We hebben een omgeving gecreëerd waarin zowel onze consultants als onze klanten zich thuis en gewaardeerd voelen. Om invulling te kunnen blijven geven aan de ambities van ons klanten en die van onze organisatie zijn we erg blij met de extra slagkracht die we door de samenwerking met Egeria krijgen.”

