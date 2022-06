Private investeringsmaatschappij Egeria neemt managed service provider Arcus IT over.

Egeria kondigde half mei aan Arcus IT te willen overnemen. De overname is recent gerealiseerd. Arcus IT is een managed service provider (MSP) en heeft ongeveer 300 medewerkers. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen in Nederland, onder meer in Zwolle, Rotterdam, Amersfoort, Den Bosch, Hengelo, Emmen en Sneek.

Groei door overnames

Arcus IT is langzaam gegroeid door verschillende overnames. De IT-specialist werd opgericht in 2016 en nam in de eerste vier jaar vijf bedrijven over. In 2020 ging de MSP nauw samenwerken met private investeringsmaatschappij Pride Capital Partners uit Amsterdam. Tussen 2020 en dit jaar werden, onder andere met financiering van Rabobank, nog eens vijf bedrijven overgenomen.

Tegelijkertijd met de aankondiging van de overname door Egeria werd IT-dienstverlener Accent uit Sneek overgenomen. Het bedrijf is actief binnen meerdere sectoren, vooral de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en accountancysector.

Exit Pride Capital Partners

De overname door Egeria betekent ook de exit van Pride Capital Partners als partner van Arcus IT. Lars van ‘t Hoenderdaal, Managing Partner bij Pride Capital Partners, reageert dat de samenwerking wederzijds een genoegen was: “Arcus IT is een perfect voorbeeld van hoe Pride’s management en aandeelhouders een boost kunnen geven bij het realiseren van groeiambities.”

Tip: ‘Regionale IT-bedrijven nemen elkaar steeds vaker over’