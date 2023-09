Het lijkt erop dat Microsoft toch geen wijzingingen doorvoert in Windows om gebruikers links te laten openen met hun standaard gekozen browser. Edge blijft dus aan gebruikers opgedrongen worden.

Eerder leek de Insider Preview-build 23531 van Windows niet langer de webbrowser Edge op te leggen als standaardbrowser. Er werd gedacht dat de wijziging een van de eerste gevolgen was van de Digital Markets Act (DMA).

Windows-Insider en ontwikkelaar Daniel Aleksandersen, liet aan The Register echter weten geen verandering waar te nemen. “Voor zover ik weet is er niets veranderd sinds Windows 11-stable. Ik heb behoorlijk uitgebreide tests gedaan en kan nergens in Windows 11 Dev Insider links vinden die het geforceerd openen van Edge in plaats van de standaardinstelling stopten.”

Aleksandersen is de bedenker van EdgeDeflector, een tool om de gekozen standaardbrowser altijd te openen en het geforceerde gedrag van Microsoft te stoppen. Verder is hij werkend voor Vivaldi Technologies, een concurrent van Edge. Hij geeft zelf aan dat zijn bezorgdheid over het opdringen van Edge losstaat van zijn beroep.

Invloed van DMA?

De Europese Commissie gaf bij de bekendmaking van de producten en diensten die dienen te voldoen aan de DMA, nog niet met zekerheid te kunnen zeggen of Bing al dan niet aan de wetgeving zal moeten voldoen. Zekerheid zal er komen na een onderzoek dat uiterlijk begin februari 2024 moet zijn afgerond.

Mogelijks heeft de twijfel van de Europese Commissie het besluit van Microsoft teruggedraaid. Bovendien zal de DMA pas in maart 2024 strafbaar worden.