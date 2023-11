De Europese fintech-provider Swant opent een kantoor in Amsterdam. De interesse in Nederland toont het verder aan met de introductie van Nederlandse rekeningen.

Swan wil lokale diensten aanbieden. Dat vertaalt zich binnen Nederland in de introductie van lokale rekeningen waarmee Nederlandse bedrijven NL-IBAN’s kunnen aanbieden aan hun klanten. De specialisatie van het bedrijf ligt bij embedded finance, waarbij betalingsopties binnen applicaties en websites eenvoudig zijn op te zetten via een API.

De interesse in Nederland komt niet als een verrassing. In een recente Series B-investering haalde het bedrijf 37 miljoen euro op. Dat geld moest internationale uitbreiding naar onder meer Nederland mogelijk maken.

Nederland: ‘strategische basis’

Het fintech-bedrijf voegt nu de daad bij hetwoord en opent eveneens een kantoor in Amsterdam. Dat is volgens Nicolas Benady, medeoprichter en CEO van Swan, een strategische beslissing: ““Terwijl we verder groeien, biedt de centrale ligging van Nederland binnen Europa toegang tot een grotere markt, waarmee het een strategische basis is voor verdere uitbreiding over het continent.”

Maar dat neemt niet weg dat de Nederlandse markt zelf ook interessant is voor het bedrijf: “Ook heeft Nederland een snelgroeiend fintech-ecosysteem met veel start-ups en gevestigde bedrijven die zich richten op financiële innovatie. Dit ecosysteem, samen met open-banking initiatieven zoals PSD2, vormen een krachtige basis voor bedrijven die een enorme boost krijgen van onze embedded banking services.”