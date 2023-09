Swan heeft bij de meest recente investeringsronde 37 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf richt zich op embedded finance en wil uitbreiden naar Nederland en de rest van Europa.

Swan is nog een jong bedrijf: het werd in 2019 opgericht en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in embedded finance, waarbij betalingsopties zich binnen applicaties en websites bevinden zonder dat de ontwikkelaar ervan dit grotendeels op hoeft te zetten. In ruil voor de kosten van deze service neemt Swan de risico’s op zich omtrent betalingen en potentiële fraude.

De Serie B-investeringsronde werd geleid door Lakestar, een investeerder die zich specialiseert in techbedrijven. In de vorige ronde in 2021 haalde Swan 16 miljoen op onder leiding van Accel.

Nederland en Italië

De uitbreiding van Swan richt zich op heel Europa, met bestaande plannen voor kantoren in Parijs, Barcelona en Berlijn. Met hulp van de investeringen zijn ook locaties in Amsterdam en Milaan gepland.

Swan zegt zich te gaan richten op de “grootzakelijke markt”, waarbij het al producten heeft bedacht die in de toekomst gelanceerd zullen worden. Momenteel bedient het bedrijf 16 sectoren, waaronder vastgoedbeheer, mobiliteitssoftware en loyaliteitsprogramma’s voor werknemers. Nu wil men dit uitbreiden naar B2B marketplaces, reisorganisaties en verzekeraars.

“Het is de missie van Swan om dé technologiegedreven bank van Europa te worden. De eenvoud en schaalbaarheid van onze BaaS-technologie is de drijvende kracht achter ons succes”, laat CEO en mede-oprichter Nico Benady weten. “Wij zien klanten die binnen enkele maanden hun omzet verdubbelen door het toevoegen van bancaire functies aan hun platform. Daarnaast is de integratie zo eenvoudig, dat men soms in enkele dagen live kan. Met de steun van Lakestar kunnen we onze technologie verbeteren en aanbieden aan bedrijven in alle sectoren in nog meer landen terwijl we de toekomst van financiële dienstverlening opnieuw vormgeven.”

