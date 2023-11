Google Drive-gebruikers klagen in Google support-fora over het verlies van recent opgeslagen bestanden en mapindelingen, meldt Bleeping Computer. Google komt met een aantal tijdelijke oplossingen.

Volgens de getroffen Google Drive-gebruikers zijn recent opgeslagen bestanden en veranderingen in de mappenindeling plotseling verdwenen. Hun Drive-omgeving zou daarnaast zijn teruggezet naar de situatie van april-mei dit jaar. Ook betalende klanten zijn getroffen door dit dataverlies op Google Drive.

Synchronisatieprobleem

Uit de activiteitslogs van deze getroffen gebruikers zouden geen recente veranderingen blijken. Hierdoor is het aannemelijk dat zijzelf deze veranderingen niet hebben doorgevoerd, zegt Bleeping Computer.

Misschien is op een gegeven moment in de systeemomgeving de synchronisatie tussen de data op de devices van de betreffende gebruikers en Google Cloud misgegaan.

Of de verdwenen data helemaal is verdwenen, is onbekend. Gebruikers kunnen deze (recente) data nog ergens in een cache-omgeving hebben, zodat zij deze nog kunnen redden.

Google geeft tijdelijke oplossingen

Op de support-fora heeft Google inmiddels bevestigd dat er een probleem is met Google Drive. Opgeroepen wordt niet te klikken op ‘Disconnect account’ in de Google Drive-versie voor desktops. Daarnaast worden gebruikers opgeroepen niet de app datafolder te verwijderen of te verplaatsen.

Voor Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS.

Voor macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Verder worden gebruikers geadviseerd een kopie van de app data folder te maken. Gebruikers kunnen natuurlijk altijd ook nog bestanden lokaal opslaan of een andere cloudstorage-aanbieder gebruiken.

