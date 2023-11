Zowel Nederlandse als Belgische bedrijven kunnen dankzij het nieuwe Google Cloud-aanbod verwerkingsdata uit generatieve AI-modellen lokaal opslaan en verwerken. De optie is beschikbaar voor het Vertex AI-portfolio en geldt ook voor de Vertex AI Search- en de Vertex AI Conversation-tools.

Met de introductie van data residency-opties voor zijn Vertex AI-portfolio wil Google Cloud het bedrijven makkelijker maken hun (generatieve) AI-data te kunnen opslaan in de jurisdicties waarin deze werden gegenereerd. Deze optie kan handig zijn om te voldoen aan lokale wet- en regelgeving.

De nieuwe opties gelden onder meer voor de eigen PaLM-2-modellen, maar ook die uit meer specialistische Codey-, Imagen-modellen en de Text Embeddings- en Multimodal Embeddings-API’s.

Data-opslag in Nederland en België

De data uit deze specifieke LLM-modellen kunnen nu naar keuze worden opgeslagen in een tiental landen; de VS, Canada, Japan, Singapore, Zuid-Korea, Nederland, Frankrijk, het VK en België. Niet alleen slaat de techgigant de (generatieve) AI-data in deze landen op, maar de gegevens worden ook standaard in het aangeduide gebied verwerkt.

Ook voor Vertex AI Search en Conversation

Daarnaast gelden de nieuwe data residency-opties en features ook voor de Vertex AI Search- en Vertex AI Conversation-tools. De eerste tool maakt het mogelijk om zoekfunctionaliteit in software in te bouwen, de tweede moet het ontwikkelen van chatbots vereenvoudigen.

Voor deze twee tools kunnen gebruikers nu kiezen voor het opslaan van hun data in de Europese Unie of in de VS. Voor beide opties geldt dat klanten hun data binnen meerdere regio’s in deze overkoepelende locatie kunnen opslaan.

Data residency-initiatieven van andere partijen

Google Cloud is niet de enige public cloudomgeving of techgigant die de mogelijkheid geeft hun data met data residency-opties te verwerken en bewaren in specifieke regio’s of landen. Ook AWS heeft onlangs een specifiek datacenternetwerk met AWS European Sovereign Cloud geïntroduceerd.

Oracle introduceerde afgelopen zomer al een soortgelijke oplossing voor data residency in de EU en Microsoft is op dit moment bezig met een eigen programma voor het onderbrengen van Microsoft 365-data in specifieke EU-omgevingen.

