De start van de betaalde abonnementsdienst Microsoft Copilot Pro verloopt allesbehalve soepel. Gebruikers merken op dat de dienst traag is, terwijl deze optie klanten juist voorrang voor het AI-dienstenpakket zou moeten geven.

Microsoft lanceerde onlangs de betaalde dienst Copilot Pro. Hiermee krijgen gebruikers nagenoeg onbeperkte toegang tot GPT-4 Turbo en afbeeldingengenerator DALL-E 3.

Met deze betaalde dienst zouden Microsoft 365-abonnees betere prestaties en geavanceerde AI-functionaliteit krijgen. Copilot Pro kost 20 dollar per gebruiker per maand en geeft geprioriteerde toegang tot talloze Copilots binnen de 365-suite. Daarnaast geeft het toegang tot DALL-E 3 met extra mogelijkheden.

Microsoft Copilot Pro is beschikbaar voor Windows, macOS en iOS.

Trage werking bij de start

Gebruikers klagen sinds de lancering echter dat de dienst traag is en niet de prestaties biedt die ervan mogen worden verwacht. Dit in tegenstelling tot de bewering van de techgigant dat de dienst zelfs tijdens piekuren beter toegang en prestaties zou geven.

Daarnaast zou dit aanbod van Microsoft nog niet beschikbaar zin voor iOS. Er wordt nog aan gewerkt, zo stelt de techreus. Ook is Microsoft Copilot Pro nog niet beschikbaar voor Android.

Nog niet in Nederland

De dienst is op dit moment nog alleen beschikbaar in een aantal geselecteerde landen. In Nederland is de dienst nog niet beschikbaar, maar Microsoft verwacht het aantal landen binnenkort uit te breiden.

