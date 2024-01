Van desktop tot smartphone, Microsoft grijpt iedere mogelijkheid om Copilot en AI prominent aanwezig te maken op elektronische toestellen. Nu het bedrijf zijn marketingstrategie heeft bepaald, AI geïntegreerd zit in alle mogelijke software en applicaties en de rebranding naar de naam Copilot volledig is doorgevoerd, ontkomt ook Windows-hardware er niet meer aan. Vanaf dit jaar krijgt een Copilot-toets een vaste plaats op Windows 11-pc’s. Volgens Microsoft zal de toets een even groot icoon worden als de Windows-toets. Mogelijks een doorn in het oog van andere AI-ontwikkelaars die hun geliefde chatbot niet ongestoord aan iedere Windows-gebruiker kunnen opdringen.

Nog tot eind vorig jaar werd er gewoon gesproken van Bing Chat, een AI-hulpmiddel in de browser dat amper een jaar geleden is ontstaan. Over een algemene gevestigde waarde kon er dus nog niet gesproken worden en dus gooide Microsoft snel de naam om, naar Copilot. Die benaming zorgde voor meer eenheid in de AI-suite van het techbedrijf. De naam maakte zich al bekend onder ontwikkelaars als het hulpmiddel in GitHub en ook voor zakelijke gebruikers dook de naam al op in de Microsoft 365-apps.

Copilot-toets moet uitgroeien tot nieuw Windows-icoon

Met de rebranding plakte Microsoft alle AI-assistenten in zijn software en applicaties onder één naam en één logo. Dat zet het nu handig in om de technologie ook een vaste plaats te geven in het toetsenbord van Windows 11 pc’s. Aankomende modellen zullen voorzien worden van een toets waar het Copilot-logo in witte kleur op is vormgegeven.

Microsoft vindt de introductie van de Copilot-toets een grote stap in de pc-wereld. Met de integratie in de hardware wil het bedrijf zich opnieuw positioneren als een voortrekker van AI. “Bij Microsoft streven we ernaar mensen en organisaties in staat te stellen zich aan te passen en te gedijen in dit nieuwe tijdperk van AI.” Het werpt zichzelf met de introductie van de Copilot-toets zelfs op als de wegenbouwer naar het tijdperk van de AI pc. “Dit zal niet alleen de computerervaring van mensen vereenvoudigen, maar ook versterken, waardoor 2024 het jaar van de AI-pc wordt.”

Computerbouwers zoals Dell, Intel en Lenovo stelden ons het afgelopen jaar dat tijdperk als een ware revolutie in de pc-wereld voor. Deze plannen terugbrengen tot de integratie van een Copilot-toets op Windows-toestellen is een tegenvaller, maar misschien ook een nodige realiteitscheck over wat er vandaag al waar is over ‘de AI-pc’. Bovendien is Rome ook niet in één dag gebouwd.

Groeit naar de smartphone

De desktop is overigens niet de enige hardware die Microsoft van plan is te overspoelen met Copilot. Dat de Windows-bouwer ook de Android- en iOS-zieltjes voor zijn AI-assistent wilde winnen, werd al duidelijk met de mobiele app. Daar begon zowat het Copilot-verhaal van 2024 voor Microsoft met de lancering van de mobiele app Microsoft Copilot. Het gaat in feite om een vervanging van de eerder bekende Bing Chat-applicatie, merkten we eerder al op.

Voordat Microsoft vandaag overstapte naar aankondigingen voor Copilot op de desktop, hielt het gisteren nog even halt bij de mobiele Edge-browser. Die krijgt voortaan de naam Microsoft Edge: AI Browser. Hoewel het hier dan opvallend eens niet voor de naam van zijn AI-hulp koos, gaat het wel degelijk om een betere zichtbaarheid van Copilot in de webbrowser. “Microsoft Edge, uw AI-aangedreven browser, met ingebouwde Copilot om uw browse-ervaring te verbeteren”, geeft de omschrijving van de mobiele applicatie prijs.

Slechts het begin van de AI-aankondigingen van 2024

Waar we een jaar geleden op dit punt nog niet eens weet hadden van de AI-assistent van Microsoft, is er nu zowat geen software of applicatie van het techbedrijf meer te vinden die Copilot niet heeft. Door de stevige banden van Microsoft met OpenAI, waardoor Copilot eigenlijk een tool is die gebruik maakt van de GPT-modellen, verwachten we dat de AI-hulp dit jaar weer van voldoende upgrades en nieuwigheden wordt voorzien.

Microsoft zegt nu zelf het eerst puzzelstukje van het tijdperk van de AI-pc te hebben gelegd. De toevoeging van een nieuwe vaste toets waarmee Windows-pc’s zich onderscheiden na bijna 30 jaar vinden we ook zeker een aankondiging waard. Al blijven we benieuwd naar hoe de rest van de puzzel van de AI-pc er komt uit te zien.

Eigenlijk net als we benieuwd zijn of marktautoriteiten zich niet zullen moeien met de integratie van de Copilot-toets, die de grote groep Windows-gebruikers eigenlijk rechtstreeks naar de AI-assistent van Microsoft stuurt. Dat terwijl er genoeg alternatieven op de markt te vinden zijn, die Windows-gebruikers niet in hun gezicht geduwd krijgen bij het openklappen van een desktop.