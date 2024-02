In de Amerikaanse GPT Store van OpenAI heeft IKEA een GPT geïntroduceerd. Deze GPT-assistent helpt gebruikers bij interieurontwerp, het kiezen van geschikte IKEA-producten en het visualiseren van deze keuzes in hun thuisomgeving met behulp van de AI-chatbot.

Met behulp van de IKEA AI Assistant voor ChatGPT kunnen gebruikers nu interieursuggesties ontvangen op basis van ruimteafmetingen, persoonlijke smaak en budget. Bovendien kunnen gebruikers voorbeeldafbeeldingen opvragen om hun keuzes te verfijnen.

Features IKEA AI Assistent

Gebruikers hebben de mogelijkheid om de benodigde IKEA-producten te selecteren, waarvoor de chatbot een URL genereert. Via deze URL kunnen de producten direct worden aangeschaft. Daarnaast controleert de oplossing de voorraden bij diverse IKEA-winkels.

Op dit moment is de IKEA AI Assistant alleen beschikbaar in de Amerikaanse versie van de GPT Store. De assistent kan alleen worden gebruikt door gebruikers met een Chat GPT Plus-abonnement.

De IKEA AI Assistant moet later dit jaar beschikbaar zijn in meer landen. De exacte datum is nog niet bekend.

