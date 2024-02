Punit Renjen, die vorig jaar werd gepresenteerd als opvolger van Hasso Plattner, gaat de functie als voorzitter van de raad van commissarissen toch niet bekleden. De ERP-leverancier benoemt nu de voormalige voorzitter van Nokia Oyj, Pekka Ala-Pietilä, in deze rol.

SAP-oprichter Hasso Plattner stopt in mei van dit jaar als voorzitter. Vorig jaar kondigde SAP aan dat Punit Renjen, de executive van het accountants- en advieskantoor Deloitte, de rol zou gaan overnemen. Renjen is op dit moment vicevoorzitter van de RvC van SAP.

Verschil van inzicht over functie-uitoefening

SAP maakt nu bekend dat het toch afscheid neemt van Renjen vanwege een ‘verschil van opvatting over de uitvoer van de functie.’ Meer details hierover zijn niet bekend, maar het besluit zou in wederzijdse overeenstemming zijn. Punit Renjen zal ook zijn lidmaatschap van de RvC bij SAP op de aandeelhoudersvergadering in mei van dit jaar beëindigen.

Als opvolger van Plattner wordt nu de van het Finse Nokia Oyi afkomstige Pekka Ala-Pietilä naar voren geschoven. Hij was al eerder lid van de RvC bij SAP. De Fin was onder meer tussen 1999 en 2005 voorzitter van de RvC bij Nokia.

