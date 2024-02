Apple wil dit jaar een GitHub Copilot-alternatief voor ontwikkelaars uitbrengen. Die assistent helpt bij het schrijven van code.

Dat stelt Bloomberg op basis van bronnen. De tool zou ervoor moeten zorgen dat complete code-lijnen of -blokken worden gegenereerd op basis van kleine opdrachten die ontwikkelaars invoeren. Xcode van Apple, dat al jaren een grote update moet krijgen, is gratis. De techgigant rekent wel een fee van 9 dollar voor hiermee ontwikkelde apps die naar de App Store worden geüpload.

Volgens Bloomberg test de techgigant deze AI-tool nu intern en kan deze al dit jaar worden geïntegreerd in zijn eigen Xcode-software. In de eerste plaats zou de tool dan beschikbaar komen voor partners.

AI in overige producten

Volgens de bronnen van Bloomberg overweegt Apple ook op korte termijn AI-features aan andere producten toe te voegen, bijvoorbeeld voor het automatisch genereren van playlists in Apple Music of het aanmaken van presentaties in de Keynote-app.

Ook zou Apple waarschijnlijk werken aan een nieuwe versie van de zoektool Spotlight. Deze zou dieper in applicaties kunnen kijken. Ook krijgen naar alle waarschijnlijkheid iOS 18 en iPadOS 18 AI-functionaliteit.

