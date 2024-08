Apple wijzigt App Store-beleid opnieuw voor DMA: wat verandert er?

Apple voert proactief enkele wijzigingen door in de App Store in de hoop een boete te voorkomen. De aanpassingen komen er specifiek voor Europa, waar Apple door de Europese Commissie gewaarschuwd werd voor het overtreden Digital Markets Act (DMA).

Europa gaf aan dat Apple gebruikers van de App Store onvoldoende informeert over promoties in externe kanalen. Dat lag aan een beperking bij app-ontwikkelaars, die Apple nu heeft weggenomen. Europese ontwikkelaars krijgen nu de mogelijkheid om app-gebruikers naar aanbiedingen en promoties door te verwijzen buiten de App Store.

Daarnaast verandert het systeem voor transacties via dergelijke links. Apple bedacht eerder een systeem om na het intreden van de DMA nog steeds een centje mee te verdienen aan in-app aankopen. Door de wetgeving moeten ontwikkelaars namelijk de vrijheid krijgen een alternatief betaalsysteem aan te bieden, waardoor Apple geen transactiekosten meer kan aanrekenen. Daar dacht het bedrijf anders over en zelfs bij applicaties die niet via de App Store geïnstalleerd worden op een iPhone, verdient Apple mee. Het beleid schrijft voor dat bedrijven 50 cent betalen per geïnstalleerde app op een Apple-toestel. De nieuwe regels rondom de vergoeding zijn nog niet duidelijk.

Vanaf iOS 18

De beleidswijzigingen spuwden concurrenten vanaf de eerste seconde uit. Na het strafbaar worden van de DMA op zeven maart 2024, stuurde de Europese Commissie een waarschuwing over de illegale wijzigingen.

Europa zit nu in het proces een besluit te nemen over de overtredingen. Apple probeert dat proces in een gunstige richting te duwen door proactief gehoor te geven aan de eerder gegeven waarschuwing. Om het beleid te wijzigen, wacht het bedrijf wel tot de release van het nieuwe besturingssysteem, iOS 18, dat in september uitkomt.

Het is niet uitgesloten dat Apple ondanks de wijzigingen nog steeds een boete ontvangt. Deze kan oplopen tot tien procent van de totale omzet. Het besluit over de boete volgt tegen maart 2025.

