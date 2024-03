OpenAI gaat mogelijk halverwege dit jaar de opvolger van GPT-4 lanceren. Of dit nu het langverwachte GPT-5 is of misschien een verbeterde versie van GPT-4.5 Turbo, ligt nog in het midden.

De opvolger van het GPT-4 LLM van OpenAI -de motor achter bijvoorbeeld ChatGPT, wordt halverwege dit jaar gepresenteerd. Dit meldt Business Insider op basis van bronnen binnen de AI-ontwikkelaar.

Het nieuwe LLM zou veel sterker zijn dan het laatste en over nieuwe krachtige features beschikken. CEO’s van bedrijven die al een testversie van het nieuwe LLM hebben gezien, spreken onder meer van ingebouwde AI-agents die taken geautomatiseerd uitvoeren. Ook zouden verbeteringen aan de ChatGPT-applicatie zijn doorgevoerd.

Het nieuwe LLM zou daarnaast, net als met GPT-4, prompts met tekst of beelden ondersteunen. Ook is het een next-token voorspellingsmodel dat de beste output genereert voor het volgende fragment of een woord. Dit maakt het model geschikt voor taken als het samenstellen van zinnen of het schrijven van code.

Tip van de sluier

In een reactie aan ArsTechnica over de geruchten over de komst van de opvolger van GPT-4 geeft OpenAI officieel ‘geen commentaar’. Wel verwezen woordvoerders naar een podcast waarin CEO Sam Altman mogelijk een tipje van de sluier oplicht.

Altman zegt daarin niet te weten weet wanneer GPT-5 zijn release krijgt, maar kondigt wel aan dat Open AI dit jaar een ‘zeer bijzonder nieuw LLM ‘ introduceert. Daarnaast gaat de AI-gigant in de komende maanden een hoop nieuwe dingen uitbrengen, gaat de CEO verder. Voordat sprake is van GPT-5 of anderszins, moeten veel andere belangrijke zaken eerst nog uitkomen, geeft hij aan.

De betreffende podcast. Op 01:06:13 is het fragment te vinden.

Meer specifiek geeft hij aan dat OpenAI geen ‘shock updates’ van zijn LLM’s wil uitbrengen omdat gebruikers, zoals bedrijven, meer tijd moeten krijgen om zich aan het gebruik van de OpenAI LLM’s aan te passen. Daarom wordt GPT-5 mogelijk op “een andere manier” uitgebracht.

Deze cryptische omschrijving maakt het onzeker of het nieuwe LLM van OpenAI daadwerkelijk de naam GPT-5 meekrijgt. Andere opties zijn een grote update voor de meest recente en krachtige GPT-4 Turbo-versie of een incrementele update als GPT-4.5.

Training nog bezig

Volgens de geruchtenmachine is het nieuwe OpenAI-model, wellicht dus GPT-5, op dit moment nog aan een (her)training bezig. Wanneer de training van het LLM is afgerond, test het team deze eerst intern. Daarna volgen tersts door een select aantal externe gebruikers voor het finetunen en oplossen van nog aanwezige problemen. Dit alles voordat de openbare release plaatsvindt.

Lees ook: Onduidelijkheid over trainingsdata Sora-model voor genereren video’s