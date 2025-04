OpenAI o3, o4-mini en o4-mini-high uitgelekt

OpenAI bereidt de lancering voor van drie nieuwe AI-modellen. Het gaat om ‘o3’, ‘o4-mini’ en ‘o4-mini-high’.

Daar wijst code uit de webapp van ChatGPT op. De modellen zullen naar verwachting betere redeneercapaciteiten bieden dan de huidige versies. De nieuwe modellen sluiten aan bij de bestaande o-serie van OpenAI. Momenteel heeft ChatGPT al toegang tot o1, o3-mini en o3-mini-high, die bekend staan als redeneermodellen. Daarnaast biedt het platform ook GPT-4o en GPT-4.5.

OpenAI CEO bevestigt lancering

Sam Altman, de CEO van OpenAI, bevestigde vorige week op het sociale netwerk X dat de nieuwe modellen eraan komen. “We gaan o3 en o4-mini toch uitbrengen, waarschijnlijk over een paar weken, en daarna GPT-5 in een paar maanden”, schreef hij in zijn bericht.

Volgens Altman zijn er verschillende redenen voor deze beslissing, maar de belangrijkste is dat OpenAI verwacht dat GPT-5 veel beter zal worden dan oorspronkelijk gedacht. Hij gaf aan dat het integreren van alle functies moeilijker bleek dan voorzien en dat het bedrijf wil zorgen voor voldoende capaciteit om aan de verwachte vraag te voldoen.

Verbeterde redeneercapaciteiten

Het volwaardige o3-model zal naar verwachting een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van de huidige mini-versies (o3-mini en o3-mini-high). Deze kleinere modellen in de o-serie staan bekend om hun verbeterde prestaties en snellere reactietijden, maar zijn nog steeds beperkt in vergelijking met wat een volledig o3-model zou kunnen bieden.

De nieuwe o4-mini en o4-mini-high modellen zullen op hun beurt waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de bestaande mini-versies, maar met verbeterde redeneercapaciteiten.

