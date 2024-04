Android-ontwikkelaars die de Android Studio-omgeving gebruiken, kunnen vanaf nu Gemini Pro gebruiken in de ingebouwde tool Studio Bot. Deze LLM vervangt de al bestaande GenAI-mogelijkheden van de tool op basis van het oudere PaLM 2.

De komst van Gemini Pro naar Studio Bot in Android Studio betekent dat ontwikkelaars een verbeterde code-assistent in deze app-ontwikkelomgeving krijgen. De naam Studio Bot is gewijzigd naar Gemini binnen de Android Studio.

Met de Android Studio IDE kunnen app-ontwikkelaars code schrijven voor Android-apps. Hierin geïntegreerd zit een emulator om virtuele Android-apparatuur op Windows-machines na te bootsen.

Functionaliteit

Volgens Google helpt de komst van Gemini Pro 1.0 in Android Studio ontwikkelaars met het beantwoorden van allerlei vragen over het mobiele OS. Een voorbeeld hiervan is om de AI-tool te vragen hoe een app met de locatietracking-feature binnen Android verbonden kan worden.

Ook kunnen ontwikkelaars meer projectspecifieke vragen stellen, zoals advies over het verwijderen van gedupliceerde records uit een dataset waarop de betreffende app draait.

Ten slotte kunnen ontwikkelaars van Android-apps met de verbeterde AI-features complexere taken uitvoeren, zoals het herschrijven van code in een nieuwe programmeertaal en het genereren van complete onderdelen van apps. De Gemini Pro 1.0 LLM is ook in staat zelf documentatie te produceren die uitlegt hoe de nieuw gegenereerde code werkt.

Overige voordelen Gemini Pro 1.0

Volgens brengt de komst van het nieuwe LLM naar Android Studio ontwikkelaars nog meer voordelen. Zij kunnen hiermee aan de slag zonder in de meeste gevallen hun code-context mee te sturen.

Daarnaast is ook gedacht aan privacy, omdat de tool in principe alleen werkt op basis van de conversatiegeschiedenis werkt. Gebruikers kunnen zelf bepalen of zij additionele context willen toevoegen voor meer gedetailleerde of bedrijfseigen antwoorden.

Gemini Pro in Android Studio is nog steeds in een preview. Google wacht op feedback van deze versie voordat de stabiele variant wordt uitgebracht.

