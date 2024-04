Aanbieders van kleinere internetbrowsers zien een opleving in het gebruik na de ingang van de Digital Markers Act (DMA) van de EU. Dit constateert Reuters na een recent onderzoek. Dit betekent dat de wet- en regelgeving voor deze aanbieders helpt een vuist te maken tegen de marktdominantie van grootheden als Google, Microsoft en Apple. Wel is er nog het één en ander aan te merken.

Vanaf maart dit jaar zijn meerdere Big Tech-bedrijven door de DMA onder meer verplicht gebruikers alternatieven te bieden voor de standaard internetbrowser en ook makkelijker te laten overstappen. Zij mogen nu niet meer enkel hun eigen browser als Chrome, Edge of Safari pushen. Big tech-bedrijven doen dit vooral om gebruikers te kunnen tracken en deze data te verkopen voor advertentiedoeleinden.

Door de regelgeving in de DMA wil de EU meer concurrentie bevorderen, zodat ook alternatieve browseraanbieders een betere en vooral eerlijkere kans krijgen een deel van de markt te ‘veroveren’. Hiervoor moeten de grote platformaanbieders nu een verplicht keuzescherm tonen.

Keuzevrijheid vooral ten koste van Safari

Volgens Reuters profiteren kleinere aanbieders van deze regelgeving. Zo zag de op privacy gefocuste browser Aloha het aantal gebruikers in maart van dit jaar met 250 procent toenemen. Ook andere, bekendere alternatieven als Vivaldi, Brave, Ecosia, DuckDuckGo en Opera hebben het aantal eindgebruikers in de EU zien toenemen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het aanbieden van alternatieve browsers vooral ten koste gaat van de Safari-browser van Apple. Dit komt met name omdat de Apple iPhone op dit moment in de EU een groter marktaandeel heeft dan Android-apparaten. Zo ziet bijvoorbeeld Opera de grootste uptake van zijn browser bij gebruikers die deze als standaard op hun iPhones activeren.

Overstappen toch nog te onhandig

Ondanks de flinke boost die alternatieve browsers krijgen, is er ook nog kritiek. Die richt zich vooral op de manier waarop de grote platformaanbieders de nieuwe mogelijkheden aanbieden: Apple en Google zouden het proces langzaam en onhandig maken. Dit zorgt voor onnodige vertraging voor gebruikers bij hun overstap naar alternatieve browsers.

Daarnaast wordt de keuzemogelijkheid niet altijd goed aangegeven. Op iPhones krijgen gebruikers alleen na een update bij het openen van Safari een lijst voorgeschoteld met alternatieve browsers, zonder extra informatie. Hierdoor zou het proces zo zijn ingericht dat gebruikers toch voor de makkelijkste optie kiezen, namelijk Apple’s eigen browser Safari.

Verder worden ook niet alle alternatieve browsers in alle landen van de EU getoond. Apple toont bijvoorbeeld voor iedere lidstaat een afzonderlijke lijst van 11 alternatieve browsers, en die is nooit compleet. Alleen DuckDuckGo en Opera zijn in alle 27 lidstaten beschikbaar, maar Aloha toont slechts in 26 lidstaten, Ecosia in 13 en Vivaldi maar in acht lidstaten.

Inmiddels is de Europese Commissie vanwege het ingewikkelde ontwerp van Apple voor de alternatieve browsers een non-compliance-onderzoek gestart. Hierbij kijkt de commissie gekeken of de techgigant gebruikers belemmert echt hun vrije browserkeuze uit te voeren.

