Apple heeft zijn beleid voor apps uit alternatieve appstores, de App Store zelf en browser Safari aangepast om te voldoen aan de Digital Markets Act. De techgigant doet dit om de risico’s van de nieuwe Europese wetgeving voor klanten zoveel mogelijk te beperken. Alle wijzigingen treden in werking met de komst van iOS 17.4.

Apple en de EU zijn het al geruime tijd oneens over de door de EU opgelegde DMA. Deze Europese wet moet de mogelijk oneerlijke concurrentiepositie van big techbedrijven in de 27 lidstaten doorbreken. De DMA beschouwt de App Store, het mobiele besturingssysteem iOS en Safari als ‘core services’ die aan de wetgeving moeten voldoen.

De techgigant heeft nu -niet geheel van harte en na eerdere geruchten – besloten zich aan de in maart dit jaar in werking tredende Europese wet- en regelgeving aan te passen. Als belangrijkste reden geeft Apple dat het Europese gebruikers wil beschermen tegen de onvermijdelijke privacy- en securitybedreigingen die de DMA met zich meebrengt.

Voor Apple zou het de eerste prioriteit zijn om de beste en meest veilige ervaringen te bieden aan gebruikers in de EU en de hele wereld.

Alternatieve appstores nu mogelijk

Nu voert Apple in de EU een groot aantal wijzigingen door voor de App Store, iOS en Safari. De belangrijkste wijziging die Apple doorvoert, is de mogelijkheid apps voor iOS aan te bieden vanuit een alternatieve appstore dan de eigen App Store of van websites van aanbieders. Deze alternatieve appstores moeten wel voldoen aan een reeks van verplichtingen van de techgigant. Hiermee wil Apple toch nog op één of andere manier controle houden over de apps en zijn gebruikers beschermen.

Alle apps uit alternatieve appstores worden onderworpen aan een ‘basisinspectie’, zoals op het gebied van privacy. Dit vindt deels geautomatiseerd en deels door Apple-medewerkers plaats. Ook de appstores zelf moeten door Apple worden goedgekeurd, onder meer –stelt 9to5mac– door een ‘letter of credit’ van 1 miljoen euro van een A-rated financiële instelling.

Voordat gebruikers een app uit een alternatieve appstore downloaden, krijgen zij een bericht te zien met info over de ontwikkelaar, screenshots en andere belangrijk geachte informatie. Verder is er beveiliging die voorkomt dat apps kunnen worden geopend met malware.

Alternatieve betaalmethoden

Ook binnen zijn eigen App Store voert Apple drastische veranderingen door om aan de DMA te voldoen. Belangrijk is dat ontwikkelaars nu naast het betalingssysteem van Apple, nu ook andere betalingssystemen kunnen aanbieden of gebruikers doorsturen naar de eigen website. Deze kwestie was, bijvoorbeeld in Nederland, al jarenlang onderwerp van discussie.

Ontwikkelaars die hun apps via de App Store distribueren gaan nu 10 procent commissie betalen en 17 procent voor het leveren van digitale goederen en diensten. Wanneer zij het betaalsysteem van Apple gebruiken, komt daar nog eens 3 procent commissie bij. De ontwikkelaars die alternatieve methoden aanbieden of doorlinken naar de eigen website betalen geen commissie.

Wel moeten ontwikkelaars die zowel de App Store of een alternatieve appstore gebruiken een fee van 50 eurocent afdragen per jaarlijks geïnstalleerde app voor populaire apps met meer dan 1 miljoen downloads.

De ontwikkelaars van apps voor iPadOS, macOS, watchOS en tvOS in de EU en die alternatieve betaalmethoden gebruiken of naar hun eigen website verwijzen, krijgen 3 procent korting op de commissie die zij aan Apple moeten betalen.

Alle ontwikkelaars, of zij nu de alternatieve betalingsmethoden gebruiken of niet, moeten akkoord geven op de voorwaarden van de techgigant.

Safari niet meer standaardbrowser

Tot slot voert de techgigant ook binnen iOS een wijziging door voor zijn Safari-browser. Deze browser is nu, hoewel ook andere opties mogelijk zijn, nog steeds de standaardbrowser. Straks krijgen zij echter een keuzescherm te zien van waaruit zij hun favoriete standaardbrowser kunnen kiezen.

De wijzigingen die Apple doorvoert om aan de DMA te voldoen worden doorgevoerd in de komende iOS-update naar iOS 17.4. Deze update wordt in maart van dit jaar uitgerold, geheel in lijn met het in werking treden van de Europese wet in dezelfde maand.

