De nieuwe Franse eigenaar specialiseert zich in software voor de bouw, retail, vastgoed en gezondheidszorg.

Optimizers kan daar een aanvulling op zijn met software voor de bouw, retail, vastgoed en gezondheidszorg. Het bedrijf uit Nijkerk heeft vier merken onder zich: Tweakwise, Core-suite, Vendre en App2Track. Deze ondernemingen houden zich bezig met webshopbeheer, het order-to-delivery proces, het versterken van digitale sales en transport en thuisbezorging.

Met de aanpak heeft Optimizers inmiddels grote namen als klant. Zo ondersteunt de software PostNL, Hans Anders, Quooker en Menzis. Op techgebied werkt de software van het Nijkerkse bedrijf samen met Microsoft, Exact en NetSuite.

Overname Orisha

Optimizers was sinds 2019 in handen van Main Capital uit Den Haag. Het is niet bekend hoeveel Orisha betaalt voor de overname. Wel wordt er dit jaar een omzet verwacht van Optimizers van 25 miljoen euro, weet het FD. In 2019 schreef het bedrijf nog een omzet van ruim 5 miljoen euro. De omzetgroei komt mede door drie overnames, waaronder een in Zweden.

Momenteel telt Optimizers 170 medewerkers. Zij zullen met de nieuwe eigenaar er 1300 collega’s bij krijgen. Orisha wist vorig jaar nog een omzet van 200 miljoen euro te boeken. Het Franse bedrijf is op zijn beurt weer in handen van de Amerikaanse investeerder TA Associates.

“We kijken terug op een vruchtbare samenwerking met Main, waarbij we onze marktpositie aanzienlijk hebben uitgebreid en ook onze organisatorische efficiëntie hebben kunnen optimaliseren”, aldus Optimizers-CEO Stefan van Diggelen. “Vooruitkijkend zijn we verheugd om samen met Orisha aan dit nieuwe hoofdstuk voor Optimizers te beginnen. Dit partnerschap verbetert niet alleen onze toegang tot aanvullende expertise en ervaring, maar versterkt vooral ook ons vermogen om onze klanten wereldwijd een uniforme handelservaring te bieden.”

