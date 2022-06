Private investeringsmaatschappij Main Capital Partners heeft onlangs een meerderheidsbelang genomen in de Nederlandse Enterprise Architecture-specialist Bizzdesign. Door deze stap kan de softwarespecialist zijn portfolio uitbreiden naar andere markten.

De private investeringsmaatschappij legt 50 miljoen euro neer voor het meerderheidsbelang en stelt daarnaast nog een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar voor latere activiteiten. Dit bedrag moet vooral in nieuwe overnames worden geïnvesteerd die het potentieel van Bizzdesign verder kunnen uitbreiden, zo is de gedachte.

Bizzdesign uit Enschede biedt Enterprise Architecture aan grote bedrijven en overheden. Met deze software kunnen organisaties hun eigen systemen en processen in kaart brengen en ontwerpen. Ook krijgen zij hiermee meer inzicht in hoe hun IT-systemen met elkaar en andere processen samenhangen, hoe deze kunnen worden aangepast en wat daar de gevolgen van zijn.

Uitbreiden producten en expansie

Het softwarebedrijf wil met de investering zijn productenportfolio gaan uitbreiden om klanten meer toegevoegde waarde te kunnen bieden bij digitale transities. Daarnaast moet de investering ook helpen bij het uitbreiden naar nieuwe (geografische) markten en het uitvoeren van ondersteunende strategische acquisities. Bijvoorbeeld op het gebied van security. Ook op dit terrein wil Bizzdesign meer inzichtelijkheid bieden.

Volle tevredenheid

Beide bedrijven zijn blij met de nieuwe constructie. Volgens de softwarespecialist deelt de private invetseringsmaatschappij de cultuur en expertise die nodig is om het bedrijf verder te helpen. De private investeerder ziet in het softwarebedrijf de juiste mogelijkheden voor groei in de Enterprise Architecture-markt.

