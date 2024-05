Ricoh Business Center uit Amsterdam, een specialist op het gebied van printen en informatiebeheering binnen bedrijven, heeft ICT-dienstverlener DTD ICT uit buurtgemeente Diemen overgenomen. Beide bedrijven vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan op het gebied van kantoorautomatisering.

Met de overname van DTD ICT krijgt Ricoh Business Center, onderdeel van het grote Ricoh-concern, vooral een ICT-specialist in handen die is gespecialiseerd in werkplekbeheer, telefonie, cloudoplossingen en security. DTD richt zich speciaal op makelaarskantoren en koppelt daarvoor ook data met systemene die in deze sector veelvuldig in gebruik zijn. Denk daarbij aan onder meer Realworks en Kolibri.

Met de tijd meegaan

Volgens de print- en informatiebeheerspecialist is het van belang dat makelaarskantoren snel meegaan met de tijd. Dit betekent dat zij hun ICT-omgeving op orde moeten hebben en niet steeds daarover contact moeten hebben met verschillende leveranciers. Oplossingen moeten het gewoon doen en integreren met andere systemen, zoals print. Dit omdat hoogwaardig drukwerk nog steeds zeer belangrijk is voor een sector als de makelaardij.

De overname van DTD ICT zorgt er daarom volgens Ricoh voor dat klanten uit dit marktsegment een ideaal ‘workplace technology center’ krijgen dat hen volledig kan bedienen.

Meer ICT-mogelijkheden en -kennis

In een reactie geeft DTD ICT aan dat de overname betekent dat zijn klanten uit de makelaardij een breder aanbod van (ICT-)diensten krijgen, evenals hoogwaardiger kennis over digitalisering.

Op deze manier kunnen klanten volgens de Diemense dienstverlener een digitale voorsprong nemen op hun concurrenten. Zeker omdat veel makelaarskantoren in deze toch ietwat traditionele sector de mogelijkheden van IT nog niet ten volle benutten om beter te presteren, betere kwaliteit te leveren en efficiënter en flexibeler te werken.

