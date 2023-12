Salesforce heeft onlangs aangekondigd Spiff over te nemen. Dat bedrijf biedt een platform voor het automatiseren van het commissiebeheer voor verkoopteams. Het platform wordt geintegreerd in Salesforce Sales Performance Management.

Met de overname van Spiff krijgt Salesforce een platform in handen dat het beheer van commissies voor verkoopteams op een eenvoudige manier moet automatiseren. Er is niet bekend hoeveel Salesforce heeft betaald om Spiff over te nemen.

Functionaliteit Spiff-platform

Spiff biedt gebruikers een low-code interface voor het opzetten van financiële compensaties van verkoopmedewerkers. Het platform geeft deze compensaties automatisch een update op basis van de door de verkoopmedewerkers behaalde targets.

Het platform integreert met bestaande CRM- en ERP-systemen. Daarnaast kan het naar eigen zeggen ook de meest ingewikkelde commissiestructuren afhandelen. Daarnaast kunnen de betreffende verkoopmedewerkers in real-time zien wat hun commissies of bonussen zijn.

Salesforce is van plan de technologie van Spiff in zijn eigen Sales Performance Management-software te integreren.

Oude bekenden

Beide bedrijven zijn al oude bekenden van elkaar. Salesforce heeft in 2021 en 20222 via zijn eigen durfkapitalist Salesforce Ventures al in het platform geïnvesteerd. Ook is Spiff beschikbaar via de Salesforce AppExchange-marktplaats.

De overname moet in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 van Salesforce zijn beslag krijgen.

