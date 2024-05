Salesforce heeft voor het eerst sinds 2006 net niet de verwachte kwartaalomzet. Dit ondanks een toename van de omzet met dubbele cijfers.

Uit de cijfers over het afgelopen fiscale kwartaal blijkt dat de omzet met 11 procent groeide naar een totaal van 9,13 miljard dollar (8,5 miljard euro). Dit was net iets minder dan de 9,15 miljard dollar die door financiële analisten werd verwacht. De omzetgroei werd vooral gerealiseerd door de omzet uit abonnementen en ondersteuning. Deze omzet nam in het afgelopen kwartaal toe met 12 procent tot een bedrag van 8,59 miljard dollar.

Niet alleen de uitkomsten van het eerste fiscale kwartaal van 2025 lagen lager dan verwacht, de CRM-leverancier heeft ook de verwachtingen voor het tweede fiscale kwartaal bijgesteld. Voor dit kwartaal verwacht Salesforce een omzet van tussen de 9,2 miljard en 9,25 miljard dollar, terwijl eerder voor dit specifieke kwartaal een omzet van 9,31 miljard dollar werd verwacht.

De verwachte omzet voor het hele fiscale jaar 2025 blijft hetzelfde met tussen de 37,7 miljard en 38 miljard dollar. Na de aankondiging van de cijfers over het eerste fiscale kwartaal van 2025 daalde de waarde van het aandeel Salesforce tijdelijk met 17 procent.

Volgens experts komt de lagere omzetgroei vooral doordat Salesforce nog te veel mikt op het verhogen van de omzet door (kleine) prijsverhogingen voor zijn diensten en een focus op cross-selling. Dit is in tegenstelling tot de ambitie die de marktleider op CRM-gebied heeft om zich te presenteren als een leidende en inspirerende softwareleverancier die wil profiteren van de opkomst van AI en daarmee een flink deel van dit marktsegment kan claimen.

Salesforce zet tegenwoordig wel flink in op het doorvoeren van AI in zijn portfolio. Onder meer kwam recent zijn GenAI-assistent Einstein Copilot al algemeen beschikbaar en zijn er ook verschillende AI-verbeteringen in Tableau doorgevoerd. De CRM-gigant geeft zelf aan dat het aan de vooravond staat van de grote kansen die zijn eindgebruikers krijgen om op een nieuwe manier met AI aan de slag te gaan.

Slecht softwareseizoen

Verder, zo geven experts aan, zijn de financiële resultaten van Salesforce het zoveelste voorbeeld van een applicatieleverancier die last heeft van een slecht seizoen voor software en aanverwante diensten. Dit in tegenstelling tot de juist zeer goede resultaten die in het afgelopen jaar 2023 werden behaald.

