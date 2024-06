Windows Recall, de OS-feature die meekijkt naar het gebruikersgedrag, wordt uitgesteld. Nadat Microsoft van plan was het volgende week in public preview uit te rollen, blijkt nu een select groepje testers later pas aan de beurt te zijn.

Recall is de meest spraakmakende functionaliteit binnen Copilot+-pc’s, computers met een door Microsoft gecertificeerd niveau van (zuinige) AI-prestaties. Het slaat 25GB aan gebruikersgedrag op in versleutelde vorm, bedoeld voor de AI-gedreven Copilot-features om in te spelen op de acties van gebruikers.

Niet wenselijk

We stipten al bij de onthulling van Recall aan tijdens het eerdere Microsoft Build dat de privacy-implicaties ervan groot zijn. Toen Microsoft het recent een opt-in feature maakte voor Windows-gebruikers, leek het een geste om dergelijke zorgen weg te nemen.

Nu lijkt het erop dat ook Microsoft doorheeft dat het nóg verder moet backtracken. Daardoor mist Recall de lanceerdatum van Copilot+-pc’s op 18 juni, wanneer een vloot aan dergelijke systemen debuteren. Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung en Microsoft zelf moeten het dus even stellen met AI-pc’s zonder een ‘fotografisch geheugen’.

Waar verschijnt het wel?

De tactische terugtrekking van Microsoft is richting het Windows Insider Program. Het is vreemd dat dit niet op voorhand al de bedoeling was. Experimentele opties hebben juist via het Insider-kanaal de kans om ‘even te landen’ bij de meest welwillende gebruikers. Dat kan een relatief onomstreden feature zijn als ‘Dark Mode’ in Windows 10, maar ook fundamentele redesigns van het Start-menu of de biometrische authenticatie Windows Hello.

Lees ook: End-of-life Windows 10 22H2 komt eraan, waarschuwt Microsoft