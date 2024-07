Recente update Windows Server nekt Remote Desktop-verbindingen

Microsoft erkent dat een bug in een update van Windows Server 2022 de Remote Desktop-functionaliteit van dit OS laat haperen. De bug kwam in Windows terecht via de KB5040437-update onder buildnummer 20348.2582 en kwam live op 9 juli.

Het probleem zorgt voor haperingen in de verbinding wanneer organisaties gebruik maken van het legacy-protocol in Remote Desktop Gateway (Remote Procedure Call over HTTP). Dat zorgt ervoor dat gebruikers telkens opnieuw verbinding moeten maken met de server.

In afwachting van een officiële patch, kunnen IT-beheerders de beëindiging van de TSGateway-service opsporen door te zoeken naar uitzonderingscode 0xc0000005. Er zijn vervolgens twee mitigatieopties beschikbaar om het probleem te verhelpen, stelt Microsoft.

Hoe los je het op?

De eerste is verbindingen niet langer toestaan via de Remote Desktop Gateway over de pijplijn en poort \RpcProxy\3388. Dit betekent dat aanvullende configuratie nodig is voor firewall- of verbindingssoftware. Hoe dat precies moet, is afhankelijk van de gebruikte software, dus admins moeten hiervoor in hun documentatie duiken.

Een andere methode is het bewerken van het register op client-apparaten: dit vereist het verwijderen van een key met betrekking tot RDGClientTransport. Admins moeten naar HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\RDGClientTransport gaan in de Register-editor van Windows en de ‘DWORD’-waarde op ‘0x0’ zetten. Het probleem speelt overigens niet alleen bij Windows Server 2022. Ook Windows Server 2019, 2016, 2012 en 2012 R2 zijn de pineut.

Bitlocker-bug zorgt ook voor hoofdbrekens

De KB5040437-update zorgt voor nog wel meer problemen. Een andere bug zorgt ervoor dat systemen opstarten in de recovery-modus van BitLocker na de installatie van de Patch Tuesday-updates van juli 2024.

Dit probleem speelt vooral bij gebruikers die de ‘Device Encryption’-optie hebben aanstaan via Instellingen > Privacy & Security (Privacy en beveiliging > Device Encryption (Apparaatversleuteling). Om dit issue te verhelpen, is de Bitlocker recovery-key nodig van het bijbehorende Microsoft-account.

In tegenstelling tot de consumentenversies van Windows 11 ontvangt Windows Server 2022 slechts één keer per maand updates als onderdeel van de Patch Tuesday-cyclus. Microsoft zegt aan een permanente fix te werken voor de problemen.

