Salesforce voorziet salesteams van AI-assistenten

Volgende maand organiseert Salesforce weer zijn jaarlijkse Dreamforce-conferentie. Voorafgaand daaraan volgen nu de eerste aankondigingen. Allereerst gaat Salesforce het werk van salesteams verder automatiseren en ondersteunen met twee nieuwe AI-assistenten. Het bedrijf mikt op de meer standaard sales- en accountmanagers en op de zogenaamde SDR’s (sales development representive).

Salesforce presenteert twee nieuwe autonome AI-agents voor salesorganisaties. De Einstein Sales Development Rep (SDR) Agent en de Einstein Sales Coach Agent. Beide zijn ontwikkeld bovenop het Salesforce Einstein 1 Agentforce-platform, wat ook nieuw is en waar we ongetwijfeld volgende maand meer over gaan horen. Het lijkt er in elk geval op dat organisaties straks de mogelijkheid krijgen om ook zelf agents te gaan ontwikkelen voor specifieke doeleinden. Dat Salesforce zelf ook met agents komt is niet meer dan logisch. Zij weten immers het beste hoe je het maximale uit zo’n platform kan halen en beschikken over enorm vele data om die agents te trainen.

Het trainen van die agents gebeurt middels RAG (retrieval augmented generation). Dat betekent simpelweg dat het gebruikte AI-model voorzien wordt van feitelijke juiste informatie, zodat de agent ook tot de juiste beslissingen komt en niet zelf oplossingen gaat bedenken.

Einstein SDR Agent

De Einstein SDR Agent kan straks geheel autonoom handelen op binnenkomende leads, door deze prospects te gaan nurturen. Oftewel voorzien van waardevolle informatie die mogelijk aansluit bij de wensen van de prospect. Vaak gebeurt dit per e-mail. Een prospect kan de vragen die middels de chat binnenkomt van een prospect analyseren en daar de juiste feitelijke informatie bijzoeken, zodat een potentiële klant ook direct goede informatie krijgt. Hoe meer de agent weet van de klant hoe persoonlijker en specifieker een antwoord kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een upsell bij een bestaande klant, op dat moment is er veel informatie beschikbaar van het prospect. Of een klant die simpelweg al een online account heeft en al bepaalde pagina’s van producten heeft bekeken.

De Einstein SDR Agent kan gebruik maken van Salesforce-data, maar ook worden gevoed met data van derde partijen.

Einstein Sales Coach Agent

Deze agent helpt sales- en accountmanagers om betere verkopers te worden. Deze agent kan de rol van een acteur aannemen om samen met de werknemer een role-play te doen, waarbij de agent de potentiële klant speelt. Dit kan zelfs tot op een specifiek deal-niveau, waarbij de agent aan het einde van het gesprek nog meer tips en feedback komt, waar nog ruimte is voor verbetering.

De agent kan tekst omzetten naar spraak waardoor het een echte conversatie lijkt. Door gebruik te maken van RAG, kan de agent ook met reacties komen die exact zijn zoals een klant ook kan reageren. Alle deals uit het verleden, reacties van klanten en relevate productie informatie kan worden gebruikt bij het oefenen van pitches, onderhandelingen en mogelijke bezwaren.

Veilig en betrouwbaar

Uiteraard maken ook deze oplossingen gebruik van de Einstein Trust Layer, zodat alle conversaties, data en AI-interacties niet terugvloeien in een AI-model of worden gedeeld met derde partijen. Verder zorgt RAG ervoor dat de agents altijd voorzien zijn van zoveel mogelijk informatie.

Al kunnen organisaties die gebruikmaken van Salesforce en deze agents willen inzetten daar ook zelf nog bij helpen. Middels het Einstein 1 Agentforce Platform kunnen organisaties via een no-code acties en workflows ook nog data toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan best practices hoe een bepaald product verkocht moet worden. Of door een koppeling te leggen met data cloud, zodat data van de organisatie die bij derde partijen is opgeslagen kan worden gebruikt om het model te voeden, zodat die beschikt over nog meer feitelijke informatie.

Dreamforce

Medio volgende maand vindt Dreamforce plaats in San Francisco. Techzine zal hierbij aanwezig zijn en verslag doen van alle nieuwe innovaties, waaronder deze nieuwe agents.