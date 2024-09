‘AI-supermodel’ Strawberry komt eerder dan verwacht

OpenAI gaat zijn nieuwe AI-model ‘Strawberry’ eerder uitbrengen, mogelijk al binnen twee weken. Het superintelligente AI-model zou eigenlijk pas deze herfst verschijnen, maar in de race om zo snel mogelijk tot ‘general artificial intelligence’ te komen en de concurrentie voor te blijven, heeft het bedrijf van CEO Sam Altman de release van dit nieuwe model in de zesde versnelling gegooid.

Dat blijkt uit anonieme bronnen die tegen The Information uit de school klapten. Strawberry zou zich onderscheiden van de bestaande AI-modellen van OpenAI en diens concurrenten door zeer geavanceerde redeneercapaciteiten. Zo zou het model complexe taken aankunnen als programmeren, wiskundige problemen oplossen en zelfs business-strategieën uitdenken.

Slim maar traag

Nadeel van deze denkkracht is dat er tijd voor nodig is: volgens de anonieme bronnen heeft Strawberry tot twintig seconden nodig hebben om antwoorden te genereren, omdat het nauwkeurigheid belangrijker acht dan snelheid. Daarmee zal dit model voor het gevoel van gebruikers echt anders werken dan bijvoorbeeld de huidige ChatGPT-versies: daar is iedereen inmiddels gewend aan bijna instant-antwoorden.

Overigens is de verwachting dat Strawberry een plekje krijgt in ChatGPT als op zichzelf staande optie, die gebruikers kunnen selecteren. Hier zal vermoedelijk een ander prijskaartje aan hangen dan de andere LLM’s. Denk ook aan meer of minder berichtvolumes afhankelijk van het gekozen abonnement of snellere antwoorden voor gebruikers in een ‘premium-tier’.

Kort van geheugen

Een andere beperking van het model is dat het voorlopig alleen tekst-queries aankan, dit in tegenstelling tot de multimodale mogelijkheden van GPT-4o. Ook zou er ook bij het beantwoorden van eenvoudige vragen de nodige vertraging optreden. Bovendien schijnt het model een beperkt geheugen te hebben, waardoor het eerdere gesprekken minder lang onthoudt.

Volgens de bronnen speelde Strawberry, dat toen nog door het leven ging als Q*, een rol in de bestuurscrisis vorig jaar bij OpenAI, waardoor CEO Sam Altman tijdelijk het veld moest ruimen. De couppoging werd aanvankelijk gesteund door mede-oprichter Ilya Sutskever, die in het verleden al menigmaal botste met Altman over de strategie van OpenAI.

AI-genieën nek-aan-nek

Later kwam Sutskever terug op zijn deelname aan de actie en zei hij hier spijt van te hebben. Door zijn plotse omslag bleef hij als enige oprichter in het bestuur nadat het ontslag van Altman werd teruggetrokken en het juist de raad van bestuur bleek dat plaats moest maken.

Een tijdje later vertrok Sutskever alsnog, schijnbaar uit vrije wil, om zijn eigen AI-startup Safe Superintelligence Inc. op te richten. Wellicht voelt OpenAI de hete adem van ‘genie’ Sutskever in de nek, die ook naarstig bouwt aan ‘artificial general intelligence’, ofwel AI die de menselijke denkkracht benadert. Dat OpenAI nijpende geldproblemen heeft, speelt ongetwijfeld ook een rol.

