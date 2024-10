Fusiebedrijf TrueFullstaq wil Kubernetes- en cloud-kampioen zijn

De Nederlandse IT-markt heeft er een nieuwe krachtpatser bij: TrueFullstaq. Door een fusie tussen de IT-bedrijven True en Fullstaq komt expertise bij elkaar op het gebied van cloud-native technologieën, Kubernetes, clouddiensten en managed hosting.

De nieuwe combinatie wil dat het gezamenlijke klantenbestand zijn cloud-infrastructuur naadloos kan schalen en optimaliseren met een breed scala aan end-to-end-oplossingen. Dankzij de expertise van Fullstaq in complexe technologie als Kubernetes en True’s jarenlange ervaring in managed hosting en clouddiensten, kunnen klanten volgens het nieuwe bedrijf rekenen op innovatieve oplossingen die groei en prestaties stimuleren.

“Naarmate cloud-native technologieën blijven groeien, hebben organisaties meer nodig dan alleen tools”, aldus Marilou van Doorn, CEO van TrueFullstaq. “Dan is er behoefte aan diepgaande technische expertise en innovatieve oplossingen, om daarmee effectief te kunnen schalen. TrueFullstaq levert dit door de sterke punten van True en Fullstaq te combineren en zo op maat gemaakte, betrouwbare en schaalbare oplossingen te bieden die de prestaties maximaliseren.”

Meespelen op Champions League-niveau

Ook Gerrit Tamboer, oprichter van Fullstaq en de nieuwe Chief Evangelist van TrueFullstaq, doet zijn nieuwe functietitel al meteen eer aan door de zegeningen van de fusie te prijzen. “Door het samenbrengen van twee van de meest invloedrijke thought leaders in de cloud-native ruimte, zijn we nu gepositioneerd om te leveren op Champions League-niveau”, zegt hij.

Dat het met de Kubernetes-expertise binnen het nieuwe bedrijf wel snor zit, bewijst de erkenning vanuit het Kubestronauts-initiatief van de Cloud Native Computing Foundation. Een ‘kubestronaut’ heeft alle vijf Kubernetes-certificaten behaald. Van de 25 gecertificeerde Kubestronauts in Nederland, werken er nu acht bij TrueFullstaq.

De fusie vergroot ook het aanbod voor klanten van The Digital Neighborhood, een IT-groep waar zowel True als Fullstaq deel van uitmaakten en nu in de nieuwe combinatie gewoon in verdergaan. Met 1.500 specialisten in huis, kan TrueFullstaq maatwerkoplossingen bieden aan de 2.400 klanten van de groep.

