Kyndryl gaat helpen bij implementatie Copilot voor Microsoft 365

Kyndryl biedt nieuwe diensten om de inzet van Copilot voor Microsoft 365 te ondersteunen en de implementatie van generatieve AI te versnellen.

Kyndryl gaat daarmee het gebruik van Copilot stimuleren. De diensten combineren verschillende datadiensten, inclusief de mogelijkheden van Microsoft Purview, uitbreiding van data, het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces en verbeterde rapportages.

Volgens Kyndryl zullen deze diensten gebruikers helpen betere beslissingen te nemen, efficiënter te werken en hun digitale transformatie te versnellen met behulp van Copilot voor Microsoft 365.

Het gebruik van de Copilot-diensten kan volgens de IT-dienstverlener tot 20 minuten tijdsbesparing per dag opleveren bij het zoeken naar informatie.

Maatwerk via consultants

De Copilot voor Microsoft 365-diensten zijn ook geschikt voor maatwerk rond AI-implementaties. De IT-dienstverlener stelt hiervoor experts beschikbaar om klanten te helpen het meeste uit hun Copilot-implementatie te halen en zo hun zakelijke doelen te bereiken.

Een van de aangeboden diensten is de Copilot Value Discovery Workshop, waarin klanten bepalen hoe zij het beste uit Copilot kunnen halen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een assessment van de technische vaardigheden binnen het bedrijf, controle of aan de voorwaarden voor Copilot is voldaan, en een beoordeling van de data- en informatie-governancevereisten.

