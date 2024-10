OpenAI maakt samenwerking tussen AI Agents mogelijk

OpenAI presenteert met Swarm een nieuw en experimenteel raamwerk dat ervoor moet zorgen dat afzonderlijke AI Agents met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Dit moet ertoe leiden dat deze agents geheel zelfstandig complexe taken kunnen uitvoeren. Alleen zijn er ook ethische bezwaren voor deze feature te bedenken.

Met het gepresenteerde experimentele AI-framework Swarm wil OpenAI een nieuwe stap zetten in het gebruik AI Agents. Swarm is raamwerk waarbinnen afzonderlijke agents geheel autonoom samenwerken voor het uitvoeren van complexe taken. Vanuit zakelijk oogpunt kan dit helpen de efficiency nog verder doorvoeren en medewerkers vrijmaken om zich meer op strategische onderwerpen te richten. De agents zouden bijvoorbeeld het hele marketingproces en de daaruit volgende verkoopprocessen voor hun rekening kunnen nemen.

Wat is en wat kan een AI Agent? Ontdek het in onze podcast.

Proeftraject HAAS

Inmiddels is een eerste proeftraject met het nieuwe AI-framework al gestart. Het open-source project OpenAI Agent Swarm Project: Hierarchical Autonomous Agent Swarms (HAAS) geeft een mogelijke toepassing van de technologie met een duidelijke hiërarchie van AI Agents. Deze hebben allemaal verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Een grote uitdaging bij dit project is het maken van effectieve governance-structuren voor AI-systemen.

Ethische bezwaren

Ondanks de vele mogelijkheden die het Swarm-concept van OpenAI kan bieden, is inmiddels wel de discussie opgelaaid over de ethische kant van dit soort zelfstandig samenwerkende AI Agents. Zo vragen security-experts zich af of er geen strenge veiligheidsmaatregelen moeten komen om misbruik of een foutieve werking tegen te gaan.

Daarnaast zou de technologie ook veel sneller (kantoor)banen kunnen vervangen, dan nu nog het geval is. Bedrijven en ontwikkelaars zouden daarom meer over de sociale impact van AI-adoptie moeten gaan nadenken.

Reactie OpenAI

In een reactie laat OpenAI weten dat Swarm een experiment is en dus geen officieel product. Het bedrijf laat ook weten dat de technologie, die nu op GitHub staat, niet door hen zal worden onderhouden. Multi-AI-ontwikkelingen zouden zich daarom nog in een eerste stap bevinden.

Lees meer: OpenAI introduceert reeks AI-tools voor ontwikkelaars