Zoho brengt intern ontwikkelde AI naar zijn productiviteitsplatform

Het Indiase softwarebedrijf Zoho voegt nieuwe AI-functionaliteiten, workflow-automatisering en sectorspecifieke tools toe aan zijn toch al omvangrijke suite aan samenwerkingstools. Behalve dat deze nieuwe features de gebruikerservaring moeten verbeteren, zijn ze bedoeld om projectmanagement verder te integreren en samenwerking op afstand en in verschillende tijdzones te vereenvoudigen. Kortom: Zoho lonkt verder naar de enterprise-sector.

Een van de belangrijkste toevoegingen is de integratie van Zoho’s intern ontwikkelde AI-engine genaamd Zia in projectmanagementtool Zoho Projects. Gebruikers kunnen met natuurlijke uitvragen (natural language processing ofwel NLP) eenvoudig informatie uitvragen bij de AI, samenvattingen genereren van grafieken en dashboards, of aanbevelingen ontvangen voor uit te voeren taken. Deze AI-functies moeten de samenwerking binnen teams in verschillende tijdzones vergemakkelijken en in het algemeen zorgen voor meer overzicht.

Daarnaast is notitie-en notuleeroplossing Zoho Notebook uitgebreid met automatische tagging, data-analyse en de optie om direct actie te ondernemen op genoteerde informatie. Een nieuwe Whiteboard-functie maakt het mogelijk om ideeën in real-time te bespreken binnen audio- of videovergaderingen. Deze tool is te gebruiken samen met Zoho Projects en bestandsbeheerder WorkDrive, wat ook weer moet bijdragen aan een betere workflow-integratie.

Complexe processen sneller afhandelen

Dan is er nog Zoho’s Blueprint, een tool voor visuele workflow-automatisering. Deze komt nu beschikbaar in Zoho Projects, WorkDrive en Sign. Dat laatste is Zoho’s oplossing voor identiteitsverificatie en handtekeningenbeheer. Met Blueprint kunnen bedrijven gestandaardiseerde processen creëren voor onder meer documentbeheer, goedkeuringen en onboarding, wat deze soms complexe en langdurige processen beoogt te versoepelen en tot minder fouten moet leiden.

Daarnaast kunnen gebruikers van Sign nu eenvoudig herbruikbare templates, verkooporders, HR-documenten en juridische documenten creëren en automatisch naar de juiste teamleden laten doorsturen. De software biedt verder knowledge-based authentication (KBA) voor fintech-bedrijven en controlemechanismen voor compliance met standaarden op het gebied van voedselveiligheid en de biowetenschappelijke sector.

Meekijken op de bouw

Een andere belangrijke toevoeging aan het palet van Zoho-features zijn nieuwe branchespecifieke functies, zoals ondersteuning voor augmented reality (AR) in Zoho Projects voor de bouw. Hiermee kunnen managers vragen tot de camera van apparatuur van werknemers op locatie, waardoor ze problemen in real-time kunnen oplossen, is de gedachte.

Dit werkt ook voor processen in de maakindustrie, waar het eerder genoemde Blueprint bovendien zorgt voor het in kaart brengen van productiepijplijnen en de verbetering daarvan. In de zorg kunnen IT-beheerders dankzij data loss prevention (DLP) gevoelige data binnen Zoho WorkDrive beschermen. Deze is namelijk handmatig aan te merken als gevoelige informatie. Indien wenselijk kan dat ook automatisch.

Zo blijven persoonlijk herleidbare informatie, patiëntgegevens, financiële informatie en intellectueel eigendom afgeschermd tegen ongewenste toegang of het delen ervan met onbevoegden. Voor de luchtvaart zijn er nieuwe dashboards die real-time inzicht bieden in processen conform wettelijke normen die geregeld aan controle onderhevig zijn. Deze dashboards bieden een ‘single source of truth’ voor zowel verantwoordelijken binnen een bedrijf of externe toezichthouders.

Per direct beschikbaar

Alle genoemde nieuwe functies zijn per direct beschikbaar binnen de complete set aan tools van het Zoho-platform. Het bedrijf biedt een complete suite aan productiviteitstools, een stuk of 55, opgebouwd gedurende meer dan twintig jaar interne development. Denk aan Mail- en Office-programma’s, CRM, boekhouding, HR, marketingtools en videocall-software. Veelal aangeboden als SaaS-oplossing, maar niet altijd.

Het bedrijf heeft naast de hoofdlocatie in India vestigingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Zoho beschikt over twee Europese datacenters, in Frankfurt en Dublin. Het bedrijf brengt ook IT-management-oplossingen op de markt onder de vlag van ManageEngine, een zelfstandige divisie van het bedrijf.

