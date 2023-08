Opera voegt aan de iOS-versie van zijn webbrowser nu ook de Aria AI-assistent toe. Alle versies van de webbrowser zijn nu van Opera zijn eigen assistent voorzien.

De nu ook op iOS beschikbare gratis AI-dienst Aria, is een AI-assistent die gebruikers naar eigen inzien kunnen gebruiken. De assistent biedt gebruikers van de Opera-browser verschillende intelligente inzichten en ideeën en responsive stemcommando’s.

Toegang tot de AI-functionaliteit in de iOS-browser komt via het ‘More’-menu en via spraakcommando’s.

Composer onderliggende basis

De assistent is het resultaat van een samenwerking met OpenAI. De oplossing is gebaseerd op de eigen Composer-infrastructuur van Opera en verbindt met de GPT-technologie van OpenAI. In de nabije toekomst moet de Composer-infrastructuur zich ook verbinden met andere AI-modellen en daarmee de AI-functionaliteit verder uitbreiden. Er komen dan bijvoorbeeld nieuwe zoekmogelijkheden en AI-diensten.

Bing Chat mocht dus wel de primeur hebben van eerste chatbot die tot stand kwam met hulp van OpenAI, maar is zeker niet de enige. De samenwerking tussen Microsoft en OpenAI is dan ook niet exclusief en dus varen beide partijen een eigen koers.

Alle platformen voorzien

Met de introductie van Aria voor de iOS-versie van de Opera-browser zijn nu alle platformen voorzien. Eerder was Aria al beschikbaar voor macOS, Windows, Linux en Android.