Microsoft Copilot-agents zijn nog niet echt agents

Een aanzienlijke update aan Microsoft’s Copilot-aanbod vindt plaats tijdens het eigen Ignite-evenement. Verschillende AI-agents krijgen nieuwe taken binnen het Microsoft-portfolio. Wie niet voldaan is, kan ook zelf agents bouwen.

Het is niet de eerste aankondiging vanuit Microsoft wat betreft agents: het Dynamics 365-platform kreeg eind oktober bijvoorbeeld ondersteuning hiervan. Nu volgen allerlei andere onderdelen van de Microsoft-suite, waaronder SharePoint, 365 Business Chat en Teams.

Copilot met extra daadkracht

Microsoft stelt dat organisaties al massaal AI-gedreven functies adopteren. Zo gebruiken 600.000 organisaties tegenwoordig AI en Copilot in Microsoft Power Platform, een verviervoudiging ten opzichte van vorig jaar. De vraag is welke vaardigheden precies worden toegepast, en GenAI in het bijzonder. Hoe dan ook worden agents nu breder uitgerold, wat wellicht de adoptie en daadkracht nog verder zal versterken

Binnen SharePoint kunnen agents beslissingen maken op basis van specifieke SharePoint-content, zoals om informatie in bepaalde folders direct te delen zodra het wordt geüpload. Voor HR- en IT-taken is de Employee Self-Service Agent geschikt, zoals het automatisch aanvragen van verlof of een nieuwe werklaptop. Tevens is Teams verder uitgebreid met de Facilitator en Interpreter (tolk) agents. Eerstgenoemde is vooral bedoeld als samenvatter, terwijl de tolk de stem van iemand kan nabootsen in een andere taal.

Eigenlijk wel agents?

Microsoft rekt de definitie van AI-agents wel een beetje op. Dat laten de voorbeelden hierboven goed zien; lang niet alle nieuwe functies zijn echt autonoom, wat toch inherent is aan het concept van een AI-agent. Hoe dan ook heeft Microsoft wel ‘echte’ agents in de vorm van ‘autonomous agents’, die nu in public preview lanceren.

Developers bouwen autonome agents binnen Copilot Studio, met waar mogelijk een goed startpunt vanuit de nieuwe agent library, eveneens in public preview. De autonome aard van deze agents is, voor alle duidelijkheid, de sleutel naar onafhankelijke AI-besluiten. Er is geen prompt nodig om deze agents in te schakelen.

Het grote voordeel voor bestaande Microsoft 365-gebruikers is de diepe integratie met deze suite. Via de Microsoft Agent SDK vindt gelijk grounding plaats voor AI-agents via de Copilot Trust Layer. Bedrijfseigen data wordt zo ingezet om de AI-tool zo doelgericht mogelijk te maken.

2025 wordt voor Microsoft pas het jaar van de AI-agents

We hebben de laatste maanden de razendsnelle opmars van AI-agents gezien. Binnen Salesforce worden ze samengevat onder de noemer van Agentforce en zijn ze al eind oktober gelanceerd. Het lijkt erop dat Microsoft wat dat betreft een beetje achterloopt, zeker omdat de beloofde capaciteiten van deze Copilot-agents vrij bescheiden zijn. In 2025 zal Microsoft ongetwijfeld een grote stap zetten richting kant-en-klare autonome agents, maar nu blijft deze nog even uit.

