Salesforce’s Agentforce gelanceerd met torenhoge verwachtingen

Met Agentforce lanceert Salesforce een tool om elke organisatie hun eigen AI-agents te laten bouwen. Met de aankondiging in september legde het zelf de lat al hoog, maar nu kunnen alle klanten kijken wat ze eraan hebben.

In september werd Agentforce met veel bombarie gepresenteerd tijdens Dreamforce. We schreven destijds al dat CEO en oprichter Marc Benioff enorm hoge verwachtingen kweekte met de nieuwe oplossing. Daaraan gepaard gaat een gestrekt been naar Microsoft’s Copilot, dat volgens Benioff “Clippy 2.0” is, verwijzend naar de ietwat dubieuze assistent in oude Office-apps. Kortom: niet nuttig, tegenover Agentforce, dat dat juist bij uitstek zou zijn.

Lees verder over Agentforce: Salesforce legt de AI-lat met Agentforce hoger; vervangen AI-agents werknemers?

Van test naar praktijk

Een beperkt aantal klanten kan al enkele maanden aan de slag met Agentforce. De tool is aan te spreken met spraak of tekstchat, kan zelf acties uithalen en zelfs bepalen waar een ingestelde actie ook nuttig kan zijn. Zo kan een agent bijvoorbeeld bij een inruiling van een trui zelf aan de klant voorstellen om dit binnen vijf werkdagen te regelen. Het haalt idealiter dus klantenservicemedewerkers uit de gehele interactie met de klant.

Cruciaal voor de inzetbaarheid van Agentforce is het feit dat acties op low code- en no code-basis zijn toe te voegen. Zo kan de business-zijde van de organisatie AI-agents instellen zonder IT-inmenging. Ook kunnen klanten simpelweg kiezen uit templates, voorgebakken agents met specifieke taken binnen de organisatie. Dankzij integraties met onder meer Salesforce-dochteronderneming Slack zijn de acties zichtbaar en nuttig voor applicaties buiten Salesforce zelf. Door deze ontwikkeling ziet Slack-CEO Denise Dresser Agentforce als een kernonderdeel voor een “werk-OS” dat gaandeweg met behulp van AI zal ontstaan.

Service Agent

Eén van de nieuwe toevoegingen die met de lancering van Agentforce gepaard gaat, is Agentforce Service Agent. Voor 2 dollar per gesprek kunnen klanten hulp krijgen om AI-agents instructies en use cases te geven.

Door de general availability-status van Agentforce zal gauw blijken hoe nuttig klanten de tool vinden. Bovenal hangt het af van de gereedheid van bedrijven om AI-agents ook echt acties te laten uitvoeren. Zonder de juiste data en integraties met andere tools is de inzetbaarheid namelijk beperkt.

Beluister ook onze Techzine Talks-podcastaflevering over AI-agents: