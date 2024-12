Security-updates komen niet door bij alle Windows 11 24H2-versies

Bepaalde Windows 11-versies kunnen geen security updates ontvangen. Dit probleem treedt volgens Microsoft op in bepaalde versies die werden geïnstalleerd via USB of CD.

Wie Windows 11 recent handmatig installeerde, kan in de toekomst wel eens tegen een beveiligingsincident aanlopen. Door een fout in het programma kan het besturingssysteem namelijk geen beveiligingsupdates installeren.

De getroffen versies werden recentelijk geïnstalleerd via USB of CD en bevatten dan ook de meest recente updates uit oktober of november. Het gaat om de updates die werden uitgegeven op 8 oktober 2024 of 12 november 2024, zo meldt het bedrijf.

Hoe oplossen?

Om van het probleem af te komen, raadt Microsoft aan Windows opnieuw te installeren. Ditmaal dan met de versie die de security-update van 10 december 2024 bevat.

Besturingssystemen die werden geïnstalleerd door middel van Windows Update of de Microsoft Update Catalog-website, zijn vrij van deze problemen.

24H2 vol problemen

Het probleem duikt op in versie Windows 11 24H2, de grootste update die Microsoft dit jaar uitbracht voor het OS. Deze update is tegelijk geplaagd met verschillende problemen. Zo zouden eindgebruikers geluid niet volledig op 100 procent capaciteit hebben kunnen afspelen en zorgde een bug ervoor dat audio helemaal niet doorkwam.

