Er gebeurt in Windows 11 24H2 ook veel ónder de motorkap

Het is geen geheim dat Windows 11 versie 24H2 de belangrijke update is dit jaar voor het veelgebruikte OS. Naast al het AI-gerelateerde geweld is een opvallende nieuwe feature voor IT-afdelingen de komst van checkpoint cumulatative updates. Deze functie moet het updateproces sneller, efficiënter en minder disruptief maken voor enterprise-omgevingen.

Voorheen was het zo dat elke cumulatieve update teruggreep op de oorspronkelijke release-to-manufacturing (RTM)-versie van Windows. Dergelijke updates werden steeds groter omdat elke update alle wijzigingen bevatte die aan het besturingssysteem waren aangebracht sinds de eerste RTM-release. Dit leidde tot grote updatebestanden die veel ruimte opslokken en veel tijd in beslag namen om te downloaden en installeren.

Het nieuwe update-systeem verwijst niet langer naar de RTM-versie voor elke nieuwe update, maar gebruikt de meest recente cumulatieve update als baseline, zo meldt Microsoft. Dit betekent dat toekomstige updates alléén de wijzigingen bevatten die zijn aangebracht sinds de laatste checkpoint-update, waardoor de updatebestanden veel kleiner worden.

Dit kan ook helpen bij het op peil houden van de security, doordat snellere implementatie van patches mogelijk is en er door de kleinere pakketten in theorie minder lange downtime is bij updaten. De nieuwe functionaliteit is in juni aangekondigd en was al te testen via de Windows 11 Insider Preview Build 26120.1252 (Dev Channel). Het is ook beschikbaar voor Windows Server 2025.

Bijblijven is vereist

Nadeel van deze werkwijze is echter wel dat het nodig kan zijn om een specifieke versie van een eerdere update geïnstalleerd te hebben voordat beheerders de nieuwste update kunnen toepassen. Dit kan problemen opleveren als een bedrijf bepaalde updates bijvoorbeeld heeft overgeslagen of uitgesteld. Het voordeel is dus dat organisaties bandbreedte, schijfruimte en tijd kunnen besparen met de nieuwe updatemethode, maar een nadeel is dat meer stappen nodig zijn om alle apparaten op de vereiste baseline te brengen, wat ook weer tijd kost.

Over security gesproken: versie 24H2 komt ook met een reeks functies gericht zijn op het beschermen van persoonlijke en corporate huisraad. De Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) heeft nu een ingebouwde functie voor automatisch accountbeheer, wat de beveiliging van accounts eenvoudiger moet maken. Ook is er nu Personal Data Encryption (PDE), die gebruikersmappen zoals Documents en Pictures beveiligt met door de gebruiker of beheerder geauthentiseerde encryptie. Dit fungeert als extra securitylaag voor de plekken waar zich waarschijnlijk de gevoeligste gegevens bevinden, zelfs als het apparaat is gecompromitteerd.

App Control for Business (voorheen Windows Defender Application Control) biedt nu verbeterde verdediging tegen kwaadaardige code. Local Security Authority (LSA) kent ook verbeterde bescherming, onder meer door ongeautoriseerde code tijdens login-processen beter te herkennen en het dumpen van procesgeheugen te voorkomen. Updates voor het Server Message Block (SMB)-protocol zorgen voor een verdere verbetering van de netwerksecurity, met nieuwe ondersteuning voor NTLM-blokkering, SMB over QUIC (als alternatief, nieuwer transportprotocol naast TCP en RDMA) en verbeterde SMB-encryptie- en signing-mogelijkheden.

Wi-Fi7 en Bluetooth LE Audio

Wat meer boven water vinden we in deze nieuwe update ondersteuning voor de nieuwste connectiviteitsstandaarden, zoals Wi-Fi 7 en Bluetooth LE Audio. Dit laatste maakt het mogelijk om vanuit Windows presets te beheren van aangesloten randapparatuur. Audiofielen kunnen hiermee dus hun audio-ervaring via Windows naar believen aanpassen.

Voice Clarity is een functie die gericht is op het verbeteren van de communicatie door de hinderlijke effecten van echo’s, achtergrondgeluid en nagalm te verminderen tijdens virtuele vergaderingen. Deze verbeteringen zullen als muziek in de oren klinken voor professionals die veel in videoconferences zitten en graag goed verstaan wat anderen vertellen, ook wanneer de omstandigheden wat minder ideaal zijn.

Gebruikerservaring verbeterd

Verder is de algehele gebruikerservaring is flink verbeterd, volgens Microsoft. Het Quick Settings-menu biedt nu een scrollbare lijst in plaats van één paneel en is door de gebruiker aan te passen. Het contextmenu van de Verkenner bevat nu tekstlabels voor veelvoorkomende acties zoals knippen, kopiëren, hernoemen en verwijderen.

Verder is er nu ondersteuning voor het maken van 7-zip- en TAR-archiefbestanden en is de energiebesparingsmodus toegankelijker gemaakt, waarbij gebruikers deze handmatig kunnen inschakelen of automatisch kunnen instellen voor een langere levensduur van de batterij. Er zijn ook allerlei verbeteringen op het gebied van specifieke AI- en Copilot+-functionaliteiten, daarover is in dit bericht van alles te lezen.

Windows 11 24H2 is in preview beschikbaar via Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business en het Microsoft 365 admin-center. Devices waarop Windows 11-versies 23H2 of 22H2 draaien en in elk geval de non-security preview-update van mei 2024 of later hebben, kunnen al upgraden naar 24H2. Verder loopt de uitrol geleidelijk, waarbij de bezitters van een Copilot+-pc als eerste aan de beurt zijn.

