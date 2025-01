Meta wil sociale media overspoelen met AI

Meta is van plan om Facebook en andere sociale mediaplatforms te overspoelen met door kunstmatige intelligentie aangedreven gebruikersprofielen, aldus een van zijn topmanagers.

In het afgelopen jaar heeft Meta verschillende nieuwe AI-tools ontwikkeld en gepromoot op Facebook, Instagram en andere platforms. Het bedrijf heeft AI-chatbots geïntroduceerd in de Messenger-app. En het lanceerde in juli AI-tools voor het creëren van personages. Hiervan zijn volgens Connor Hayes, vice-president product voor generatieve AI bij Meta, al honderdduizenden personages gemaakt.

Het overgrote deel van deze door AI gecreëerde personages blijft voorlopig privé. Maar Meta verwacht dat ze in de komende jaren wijdverspreid zullen worden op de platforms.

Hayes vertelde in een interview met de Financial Times dat Meta verwacht dat de personages na verloop van tijd daadwerkelijk op de platforms zullen bestaan, een beetje op dezelfde manier als accounts dat doen. Ze zullen biografieën en profielfoto’s hebben. En ze zullen in staat zijn om door AI gegenereerde inhoud op het platform te delen.

Volgens Hayes blijft investeren in AI de komende twee jaar een prioriteit voor Meta. Dit omdat het bedrijf streeft naar meer entertainment en betrokkenheid voor gebruikers. Op Facebook hebben gebruikers nu al toegang tot AI-tools voor het bewerken van foto’s en het creëren van AI-assistenten die kunnen reageren op berichten van fans.

Het artikel in de Financial Times voegde eraan toe dat Meta ook een nieuwe tekst-naar-video-tool voor contentmakers plant, waarmee gebruikers zichzelf kunnen toevoegen aan door AI gegenereerde video’s.

Een woordvoerder van Meta vertelde aan Fox Business dat de tool mensen in staat zal stellen om videopersonages te maken die door AI zijn gebaseerd op de interesses van de gebruiker. Die zijn ontworpen om zowel te entertainen als om ondersteuning te bieden. Zo kunnen gebruikers AI-personages maken die anderen bijvoorbeeld leren koken, modeadvies geven of make-uptips delen.

Critici zien risico’s

Hoewel Meta alle door AI gegenereerde inhoud op zijn platforms duidelijk labelt, zeggen critici tegen SiliconAngle dat er gegronde redenen zijn om bezorgd te zijn over de verspreiding van grotendeels ongecontroleerde AI-gebruikers. En van AI-gegenereerde inhoud op sociale media.

Zulke zorgen omvatten het risico van politieke manipulatie. En van platforms die worden overspoeld met inhoud van lage kwaliteit. Maar er is ook potentieel voor ernstiger schade. Zo spande een moeder onlangs een rechtszaak aan tegen het AI-bedrijf Character Technologies, omdat een van zijn chatbots haar 14-jarige zoon zou hebben aangemoedigd om zelfmoord te plegen.

Zonder robuuste waarborgen riskeren platforms het versterken van valse narratieven door deze AI-gestuurde accounts. Dit stelde Becky Owen, voormalig hoofd creator-innovaties bij Meta, in de Financial Times.

Owen waarschuwde ook voor het risico dat inhoud van lage kwaliteit het merk van sociale mediaplatforms kan verwateren. In tegenstelling tot menselijke makers hebben deze AI-persona’s geen levenservaringen, emoties of hetzelfde vermogen tot relatability, was haar waarschuwing.

Meta hoopt op rendement op AI-investeringen

Desondanks lijkt Meta vastbesloten om door te gaan met de plannen om sociale media te overspoelen met AI. Al is het maar om rendement te zien op de miljarden dollars die het al in deze technologie heeft geïnvesteerd.

In april zei Meta-topman Mark Zuckerberg dat het mogelijk nog jaren zal duren voordat het bedrijf hier enig rendement van ziet. Historisch gezien is investeren in het bouwen van deze nieuwe grootschalige ervaringen in de apps volgens de Facebook-oprichter een goede langetermijninvestering geweest. En de eerste signalen zijn volgens hem ook positief.

Het bouwen van toonaangevende AI zal volgens hem wel een grotere onderneming zijn dan de eerdere innovaties.