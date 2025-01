Red Hat versterkt hybride cloudbeheer met OpenShift Virtualization Engine

Red Hat kondigt de beschikbaarheid aan van de Red Hat OpenShift Virtualization Engine. Dit is een versie van het OpenShift-orkestratieplatform die exclusief is gericht op virtualisatiewerkbelastingen.

Het bedrijf kondigde ook de beschikbaarheid aan van Red Hat Connectivity Link. Dit is een hybride multicloudplatform voor verkeersbeheer, beleidscontrole en op rollen gebaseerde toegangscontrole. Hiermee kan men verschillende toepassingen en infrastructuren met elkaar vinden.

Red Hat beschrijft de virtualisatie-engine als een op maat gemaakte optie voor het implementeren, beheren en opschalen van virtuele machines. OpenShift is een op Kubernetes gebaseerd platform voor het beheren van softwarecontainers in hybride cloudomgevingen. Het biedt diensten zoals containerorkestratie, geautomatiseerde applicatie-implementatie, schaalbaarheid en levenscyclusbeheer. Volgens Red Hat zijn functies die niet gerelateerd zijn aan virtualisatie verwijderd.

Het bedrijf verklaarde dat de ontwikkeling van het platform is ingegeven door significante veranderingen in de virtualisatiemarkt in de afgelopen jaren. Dit verwijst volgens SiliconAngle waarschijnlijk naar Broadcom’s overname van VMware en bijbehorende wijzigingen in licenties en ondersteuning. Uit een onderzoek van CloudBolt Software blijkt dat 76% van de VMware-klanten zich extreem of zeer bezorgd uit over de impact van de overname op hun bedrijf. Overigens hebben de meeste bedrijven geen haast om over te stappen.

Ingebouwde beveiligingsfuncties

De OpenShift Virtualization Engine maakt gebruik van de open-source KVM-hypervisor en kan draaien op on-premises hardware met Red Hat Enterprise Linux, evenals op bare-metal clouddiensten. Het platform beschikt over ingebouwde beveiligingsfuncties en tools om consistente prestaties te leveren in een hybride cloudomgeving.

Het aanbod omvat ook toegang tot Red Hat’s Migration Toolkit for Virtualization, die organisaties helpt over te stappen van andere virtualisatieplatforms met minimale operationele verstoring. Daarnaast biedt het bedrijf een interactieve workshop Virtualization Migration Assessment en Advanced Cluster Management for Virtualization, een versie van Advanced Cluster Management for Kubernetes, ontworpen om het beheer van VM-levenscycli te centraliseren en taken zoals VM-provisioning, monitoring en dagelijkse naleving te vereenvoudigen.

Eenvoudiger multiclustermanagement

Connectivity Link beheert applicatieverbindingen binnen single- en multicluster Kubernetes-omgevingen, waardoor het definiëren, beheren en inzichtelijk maken van connectiviteitsconfiguraties en beleidsregels wordt vereenvoudigd, aldus Red Hat. Het vermindert complexiteit door functies zoals verkeersroutering, beveiliging en beleidsbeheer te consolideren in één Kubernetes-native pakket.

Volgens Red Hat maakt Connectivity Link het voor organisaties overbodig om complexe verzamelingen van afzonderlijke tools te beheren voor taken zoals API-beveiliging, service mesh en applicatienetwerken.

Het product is gebaseerd op Kuadrant, een open-sourceproject binnen de Cloud Native Computing Foundation. Dit heeft tot doel applicatieconnectiviteit in Kubernetes-omgevingen te verbeteren door de native Kubernetes Gateway API te integreren met andere gateways zoals de Istio service mesh en Envoy Gateway.

Efficiënt beheer van applicatieverkeer

Red Hat verklaarde dat Connectivity Link een samenhangende ervaring en een efficiënte aanpak biedt voor het beheren van applicatieverkeer, gebruikmakend van de Gateway API en Envoy-proxytechnologie. Authenticatiebeleid, rate limiting, DNS-configuratie en TLS-beheer worden gespecificeerd via Kubernetes-objecten, terwijl operationele gegevens beschikbaar worden gesteld via Kubernetes en aanpasbare dashboards.

Beide platforms zijn nu beschikbaar.