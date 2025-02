Scale Computing aast op meer VMware-klanten met nieuwe prijsmodellen

Scale Computing wil meer profiteren van de onzekerheid rond VMware. Het introduceert daarom nieuwe prijsmodellen om zoveel mogelijk klanten en partners te bedienen.

Scale Computing biedt nu drie verschillende prijsmodellen voor zijn SC//Platform: Standard, Professional en Professional Essentials.

De goedkoopste Standard-softwarelicentie kost 249 dollar per core per jaar, met een minimale looptijd van vijf jaar. Dit model biedt een basisconfiguratie van betrouwbare en betaalbare IT-oplossingen, zoals HyperCore-virtualisatie en software-defined storage.

De Professional-softwarelicentie, 312 dollar per core per jaar en eveneens minimaal vijf jaar, biedt alle functionaliteiten van de Standard-tier, aangevuld met geavanceerde tooling zoals replicatie en GPU-virtualisatie. Dit maakt het mogelijk AI-applicaties te draaien en activiteiten efficiënt op te schalen.

Het meest uitgebreide prijsmodel is Professional Essentials, vanaf 5.666 dollar per jaar met een minimale looptijd van vijf jaar. Dit model omvat een kosteneffectieve 3-node virtualisatieoplossing met 256 GB RAM per node, inclusief alle functies van de Standard- en Professional-prijsmodellen.

Deze complete oplossing is vooral geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven die hun bestaande IT-infrastructuur willen moderniseren.

Introductie prijssamensteller

Scale Computing wil het voor bestaande en nieuwe klanten eenvoudiger maken om op basis van hun eigen behoeften de juiste keuze te maken en hun omgeving optimaal te configureren.

Hiervoor is onlangs de Scale Computing Pricing Tool geïntroduceerd. Deze tool stelt klanten en partners in staat direct hun configuraties samen te stellen op basis van hun eisen en wensen.

Daarnaast ontvangen zij direct vergelijkbare opties en een gedetailleerde prijsberekening. Op deze manier profiteren zij van transparante prijzen zonder verborgen kosten, is de bedoeling.

