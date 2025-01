Scale Computing trekt VMware-klanten weg: 45 procent groei

Scale Computing rapporteert een recordgroei over 2024. Het bedrijf zag een stijging van meer dan 45 procent in softwareverkopen op jaarbasis. En meer dan een verdubbeling van het aantal nieuwe klanten in het afgelopen jaar, mede omdat Scale Computing als VMware-alternatief gezien wordt.

De bedrijfsactiviteiten versnelden gedurende het jaar. Concreet stegen het vierde kwartaal van 2024 de softwareverkopen met 77 procent en nam het aantal nieuwe klanten met 350% toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Klanten en partners die op zoek zijn naar virtualisatieplatformen als alternatief voor VMware, edge computing en AI-inferentieoplossingen, dreven deze recordtoename. Dat stelt Scale Computing zelf in een persbericht.

Hypervisor-alternatief

Volgens Jeff Ready, CEO en mede-oprichter van Scale Computing, was 2024 een buitengewoon jaar voor het bedrijf. Hij stelt dat het Scale Computing Platform (SC//Platform) een grote upgrade is ten opzichte van VMware door een hypervisor-alternatief te bieden. En doordat het tegelijkertijd edge computing en AI-inferentie aan de edge mogelijk maakt.

Patnerschap met 10ZiG

In Q4 lanceerde Scale Computing de SC//Fast Track Partner Promotion, waarmee nieuwe partners een gratis hypergeconvergeerd edge computing-systeem konden uitproberen. Het bedrijf kondigde ook een nieuw partnerschap aan met 10ZiG, om beheerde, veilige en flexibele Virtual Desktop Infrastructure (VDI) te bieden.