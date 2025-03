ServiceNow stimuleert gebruik van agentic AI met overname Moveworks

Update, 14:05, door Laura Herijgers: Servicenow maakt de overname officieel bekend. Moveworks wordt overgenomen voor een bedrag van 2,85 miljard dollar.

Servicenow geeft aan de kwaliteiten van Moveworks te willen inzetten om de adoptie van het agentic AI ServiceNow platform op te drijven. “Het getalenteerde team van Moveworks en de elegante AI-first-experience, in combinatie met de krachtige AI-drive workflow automation van ServiceNow, zullen de aanvaading van AI in de hele onderneming een boost geven en baanbrekende resultaten opleveren voor werknemers en hun klanten”, zegt Amit Zavery, president, COO en chief product officer bij ServiceNow.

Origineel, 13:02 door Laurens van Aggelen: ServiceNow staat op het punt om het kunstmatige intelligentiebedrijf Moveworks over te nemen, zo melden bronnen die bekend zijn met de zaak. Deze overname zou de grootste in de geschiedenis van ServiceNow zijn.

Volgens ingewijden worden de laatste details van de deal met het in Mountain View, Californië gevestigde Moveworks afgerond en kan de officiële aankondiging binnen enkele dagen volgen. De overname zou Moveworks kunnen waarderen op bijna $3 miljard. Hoewel de onderhandelingen vergevorderd zijn, kunnen ze nog vertraging oplopen of zelfs afketsen, aldus de bronnen, die anoniem wilden blijven vanwege de vertrouwelijke aard van de gesprekken.

Moveworks

Moveworks, opgericht in 2016, levert AI-assistenten die bedrijven helpen bij het afhandelen van werknemersverzoeken. Het bedrijf heeft klanten zoals Unilever Plc, GitHub Inc. en Broadcom Inc. en wordt gesteund door investeerders als Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners en Bain Capital Ventures. In 2021 werd Moveworks nog gewaardeerd op $2,1 miljard na een financieringsronde.

ServiceNow, onder leiding van CEO Bill McDermott, ontwikkelt softwaretoepassingen die bedrijven ondersteunen bij het organiseren en automatiseren van hun personeels- en IT-operaties. Net als veel andere technologiebedrijven integreert ServiceNow steeds meer generatieve AI-functies in zijn producten. Voordat McDermott bij ServiceNow aantrad, was hij CEO van softwaregigant SAP SE, waar hij meerdere grote overnames wist te leiden.

Marktwaarde

Het aandeel ServiceNow is de afgelopen twaalf maanden met meer dan twaalf procent gestegen, waarmee het bedrijf momenteel een marktwaarde heeft van ongeveer $175 miljard. In januari presenteerde ServiceNow zijn omzetverwachtingen voor het fiscale jaar, die onder de verwachtingen lagen. Het bedrijf gaf daarbij aan zich te willen concentreren op het stimuleren van de adoptie van nieuwe generatieve AI-producten, in plaats van direct aanzienlijke inkomsten uit deze tools te genereren.

Met de overname van Moveworks kan ServiceNow zijn positie in de AI-markt verder versterken en zijn aanbod van geautomatiseerde oplossingen uitbreiden.

