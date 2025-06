OpenAI versterkt Codex met extra tools

OpenAI breidt de mogelijkheden uit van de Codex software engineering-agent die het bedrijf vorige maand lanceerde. Het verruimde tevens de beschikbaarheid van de agent voor gebruikers.

Ook zijn er meer tools beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars van spraakagenten via de OpenAI Agents software development kit.

Codex werd in mei geïntroduceerd in ChatGPT, maar was aanvankelijk alleen beschikbaar voor Enterprise-abonnees. De tool, toegankelijk via een zijbalk in de ChatGPT-interface, is bedoeld om ontwikkelaars te helpen bij het schrijven van code en het oplossen van bugs.

OpenAI trainde Codex op tientallen realistische programmeertaken in verschillende softwareomgevingen. Het kan zowel nieuwe code genereren op basis van de prompt van de gebruiker als vragen beantwoorden over bestaande code. Reacties volgen binnen ongeveer 30 seconden tot een minuut. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de prompt.

Met de update van vandaag kunnen ook ChatGPT Plus-gebruikers beschikken over Codex. Zij krijgen gedurende een beperkte periode ruime gebruikslimieten. Wel kunnen er tijdens piekuren beperkingen gelden.

Codex krijgt toegang tot internet

Volgens een bericht van OpenAI kan Codex nu verbinding maken met het internet om afhankelijkheden te installeren, tests uit te voeren die externe bronnen vereisen, pakketten te upgraden en andere taken uit te voeren die internetverbinding vereisen. De internettoegang staat echter standaard uitgeschakeld en moet handmatig worden ingeschakeld voor specifieke omgevingen. Gebruikers kunnen bepalen tot welke domeinen toegang wordt verleend. Deze functie komt eerst beschikbaar voor ChatGPT Plus-, Pro- en Teams-gebruikers, en wordt later ook uitgerold naar Enterprise-gebruikers.

Er zijn nog verschillende andere updates. Zo kan Codex nu pull requests bijwerken bij het uitvoeren van vervolgtaken, en kunnen gebruikers taken dicteren in plaats van ze in te typen.

Daarnaast is er ondersteuning toegevoegd voor binaire bestanden bij het toepassen van patches, zijn foutmeldingen voor installatiescripts verbeterd, is de limiet voor taakverschillen verhoogd van 1 naar 5 megabyte, en is de maximale duur van installatiescripts verlengd van vijf naar tien minuten.

Geen 2FA verplichting bij SSO

OpenAI heeft ook live-activiteiten opnieuw ingeschakeld voor iOS-gebruikers van Codex, nadat een probleem met gemiste meldingen was opgelost. Daarnaast is de verplichting voor twee-factor-authenticatie verwijderd voor gebruikers met single sign-on of sociale logins.

Voor ontwikkelaars van spraakagenten is het goed nieuws dat de OpenAI Agents SDK nu ondersteuning biedt voor TypeScript, met functies zoals beveiligingsmaatregelen, overdrachten, tracering en het Model Context Protocol, dat een gestandaardiseerde manier biedt voor agenten om externe softwaretools zoals browsers te gebruiken. De Agents SDK werd in maart gelanceerd en biedt tools om AI-modellen en agenten te integreren met interne systemen.

Andere updates aan de Agents SDK omvatten ondersteuning voor goedkeuringen met menselijke tussenkomst, zodat ontwikkelaars tool-uitvoeringen kunnen pauzeren, agentstatussen kunnen opslaan en specifieke oproepen kunnen goedkeuren of afwijzen. Het Traces-dashboard krijgt ondersteuning voor realtime API-sessies, wat het eenvoudiger maakt om spraakagentruns te visualiseren.

Tot slot is er een bijgewerkt spraak-naar-spraakmodel beschikbaar in de SDK, met verbeterde instructievolging, onderbrekingsgedrag en consistent gebruik van tools. Ontwikkelaars kunnen ook bepalen hoe snel de stem spreekt.