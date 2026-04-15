Salesforce voegt AppExchange, Slack Marketplace en AgentExchange samen

Salesforce heeft de AgentExchange gepresenteerd, een nieuwe marktplaats die de AppExchange, Slack Marketplace en het Agentforce-ecosysteem samenvoegt tot één grote marktplaats voor applicaties, extensies en agents. Klanten vinden, kopen en activeren AI-agents, apps en integraties vanuit één omgeving. Het platform telt meer dan 10.000 apps, 1.000+ agents en 2.600+ Slack-apps.

De vernieuwde en uitgebreide AgentExchange maakt het nog eenvoudiger voor Salesforce-klanten om features en integraties toe te voegen aan het Salesforce of Slack platform. Door alles samen te brengen wordt het een stuk overzichtelijker welke integraties en agents er inhaken op Salesforce-producten, maar ook het aanschaffen, beheren van licenties en zelfs het uiteindelijk betalen loopt nu de AgentExchange.

Het platform bundelt ruim 10.000 Salesforce-apps, meer dan 1.000 Agentforce-agents, subagents, tools en MCP-servers, en nu dus ook ruim 2.600 Slack-apps. Slack MCP biedt tot slot toegang tot meer dan 6000 applicaties.

Partners als Docusign, Seismic, Bullhorn, Notion en Cursor zijn al vertegenwoordigd. De oorspronkelijke AgentExchange werd in maart 2025 geïntroduceerd als standalone marktplaats voor AI-agents naast de bestaande AppExchange. Met de nieuwe versie trekt Salesforce de drie afzonderlijke marketplaces nu definitief samen.

Zoeken op intentie, niet op keywords

Eén van de opvallendste nieuwe functies is de semantische zoekfunctie, aangedreven door Data 360, het voormalige Salesforce Data Cloud. Die begrijpt de intentie achter een zoekopdracht in plaats van te matchen op exacte woorden. Wie zoekt op “contract optimalisatie” krijgt e-signatureoplossingen te zien, omdat het systeem de bedoeling snapt.

Resultaten worden verder gepersonaliseerd op basis van de bestaande Salesforce- en Slack-installaties van de organisatie. In het najaar van 2026 volgt een conversational search-modus, waarbij gebruikers vervolgvragen kunnen stellen om resultaten te verfijnen en oplossingen met elkaar te vergelijken.

Aanschaffen en activeren via AgentExchange

Het aankoopproces verloopt via AgentExchange, dat kan via een vaste prijs maar ook via op maat gemaakte offertes. ISV’s kunnen offertes, licenties en facturering centraal beheren vanuit de nieuwe AgentExchange Go-To-Market App.

Activatie is ook directer geworden. Agentforce Builder herkent welke agent of tool relevant is op basis van wat iemand bouwt. Werkt een team aan een service-agent, dan verschijnen automatisch knowledge connectors en sentiment analysis tools. In Slack kunnen agents en apps worden ontdekt en geactiveerd zonder de workflow te verlaten. Met Agentforce 2dx zette Salesforce eerder al stappen richting proactieve agents; de nieuwe AgentExchange moet die agents nu ook eenvoudiger vindbaar en inzetbaar maken.

Lees ook: Salesforce lanceert Agentforce 3 met Command Center voor transparantie

Security is een belangrijke pijler

Applicaties, agents en integraties verschijnen niet zomaar in de nieuwe AgentExchange. Elke aanmelding wordt uitgebreid gecontroleerd en doorloopt een volledige security review. Salesforce hanteert een strikte controle om de kwaliteit en de veiligheid hoog te houden. Beheerders van organisaties hebben tot slot volledige controle over welke apps en agents toegankelijk zijn binnen de organisatie, met fijnmazige permissies op gebruikers-, rol- en profielniveau. Klanten kunnen oplossingen tot slot beoordelen op basis van meer dan 186.000 reviews.

Om de nieuwe AgentExchange extra te promoten heeft Salesforce een 50 miljoen dollar AgentExchange Builders Initiative gelanceerd om partners te ondersteunen bij het bouwen en schalen van oplossingen op het platform. Het komende jaar gaan we ongetwijfeld een hoop nieuwe oplossingen zien in de AgentExchange.