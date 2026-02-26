Salesforce ziet Agentforce als antwoord op druk op SaaS-markt

Salesforce zet vol in op agentische AI als nieuwe groeimotor. Het bedrijf positioneert zijn Agentforce-platform nadrukkelijk als versterking van het SaaS-model, juist op een moment dat de markt discussieert over afnemende groei en dalende waarderingen binnen SaaS.

Dat bleek tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal, waarin Salesforce-CEO Marc Benioff stelde dat AI-agents SaaS-diensten fundamenteel verbeteren in plaats van ondermijnen. Volgens Benioff creëren agents als dienst nieuwe waarde voor klanten en vergroten zij de aantrekkelijkheid van bestaande SaaS-platforms.

Tijdens de earnings call maakte Salesforce volgens The Register bekend dat het sinds oktober meer dan 180 klanten heeft aangetrokken voor Agentforce IT Service. Dit aanbod richt zich op IT Service Management en wordt door analisten gezien als een directe concurrent van ServiceNow.

Salesforce gaf aan dat meerdere organisaties zijn overgestapt van ServiceNow naar Salesforce voor IT-dienstverlening. Daarmee begeeft het bedrijf zich nadrukkelijk in een enterprise-markt waar ServiceNow traditioneel een sterke positie heeft.

Financiële resultaten gemengd ontvangen

Over het volledige boekjaar realiseerde Salesforce een omzet van 41,5 miljard dollar, boven de eerder afgegeven verwachting van maximaal 40,9 miljard dollar. Een belangrijk deel van die groei kwam voort uit de overname van Informatica, die 399 miljoen dollar bijdroeg aan de omzet. De organische groei bleef daardoor beperkter.

De omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 11,2 miljard dollar, een stijging van 12 procent op jaarbasis. Tegelijkertijd vielen de resterende prestatieverplichtingen lager uit dan analisten hadden verwacht. Ondanks een dividendverhoging en een aangekondigd aandeleninkoopprogramma van 50 miljard dollar daalde het aandeel Salesforce na beurs met 5,6 procent.

Nieuwe meetmethode voor AI-agents

Salesforce introduceerde daarnaast een nieuwe metriek om het gebruik van AI-agents inzichtelijk te maken, Agent Work Units. Deze maatstaf meet hoeveel concrete taken AI-agents uitvoeren binnen productieomgevingen zoals Agentforce en Slack.

Volgens Salesforce moeten Agent Work Units organisaties helpen om de zakelijke waarde van generatieve AI beter te kwantificeren door niet alleen tokengebruik te meten, maar ook daadwerkelijke output zoals het oplossen van klantvragen of het automatiseren van workflows.