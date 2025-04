Microsoft verhoogt prijzen on-premises serverlicenties met 10 procent

Microsoft heeft aangekondigd dat het de prijzen van zijn on-premises serverproducten in juli 2025 gaat verhogen. Exchange Server, SharePoint Server en Skype for Business Server worden 10 procent duurder. Klanten die afhankelijk zijn van deze on-premises oplossingen moeten rekening houden met hogere kosten voor licenties en client access licenties, terwijl Microsoft tegelijkertijd de transitie naar cloudabonnementen blijft stimuleren.

De prijsverhoging voor on-premises serverproducten maakt deel uit van een bredere strategie waarin Microsoft zijn focus steeds meer verlegt naar cloudoplossingen. Hoewel het bedrijf erkent dat er een blijvende behoefte is aan on-premises implementaties in bepaalde klantomgevingen, zien we toch een duidelijke verschuiving in het licentiemodel.

Abonnementsmodel vervangt traditionele licenties

Naast de prijsstijging van 10 procent voor de standalone serverproducten, kondigt Microsoft ook aan dat de Core CAL Suite en Enterprise CAL Suite (Client Access License) respectievelijk 15 en 20 procent duurder worden. Deze prijsverhogingen gaan in op 1 juli 2025 en gelden uitsluitend voor de on-premises versies van deze producten.

In dezelfde periode zullen ook Exchange Server Subscription Edition en Skype for Business Server Subscription Edition algemeen beschikbaar worden. Hiermee brengt Microsoft deze producten in lijn met SharePoint, dat al eerder de overstap maakte van een driejarige versiecyclus naar een ‘versieloos’ cloudproduct met regelmatige updates via het Modern Lifecycle-beleid.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze abonnementsedities alleen gebruikt kunnen worden door klanten met actieve Software Assurance (SA) of klanten die voor alle gebruikers en apparaten die toegang willen tot deze servers een gebruikersabonnement hebben afgesloten. Microsoft benadrukt dat deze wijzigingen nodig zijn om continue onderhoud en updates voor hun on-premises serverproducten te kunnen blijven ondersteunen.

Overstap naar cloudoplossingen onvermijdelijk?

Deze strategie past in het bredere beeld waarin Microsoft zijn klanten probeert te bewegen richting de cloud. In januari kondigde Microsoft al aan dat Exchange 2016 en 2019 in oktober 2025 definitief end-of-life worden. Klanten worden opgeroepen te migreren naar Exchange Online of de nieuwe Exchange Server Subscription Edition.

De prijsverhogingen voor on-premises oplossingen is een duidelijk extra duwtje in de richting van Microsoft’s cloudproducten. Microsoft stelt zelf ook dat de cloudoplossingen de beste keuze zijn, vanwege gegarandeerde prestaties en schaalbaarheid. Al snappen ze dat er ook een blijvende behoefte aan on-premises implementaties blijft in bepaalde klantomgevingen. Wel lijkt het erop dat klanten daar meer en meer voor gaan betalen en uiteindelijk minder voor terug krijgen.

Met de cloudoplossingen krijg je als organisatie continu updates en productverbeteringen. De ouderwetse licenties blijven beschikbaar, maar bieden een minder goede ervaring en worden minder frequent voorzien van nieuwe features.