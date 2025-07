Linux 6.16 uitgebracht, Torvalds vreest vertraging bij 6.17

De stabiele versie van Linux 6.16 is uitgebracht. Volgens Linus Torvalds (foto) verliep de laatste week van de ontwikkelcyclus prettig en rustig, zonder noemenswaardige problemen die het geplande schema in de war brachten.

Daardoor was een achtste release candidate niet nodig en kon de release zoals gepland op zondag plaatsvinden. Distributies kunnen de nieuwe kernelversie nu oppakken en beschikbaar stellen aan hun gebruikers.

Linux 6.16 bevat hoofdzakelijk kleine driverfixes en verbeteringen, verspreid over diverse subsystemen. De hoeveelheid patches is beperkt en de wijzigingen zijn compact, iets wat volgens Torvalds ideaal is voor een stabiele release. Ook wordt vermeld dat deze versie verbeterde ondersteuning biedt voor nieuwe hardware, hoewel daar verder niet specifiek op wordt ingegaan.

In een bericht dat Torvalds zondag publiceerde, blikt hij vooruit op de volgende ontwikkelcyclus. Hij laat weten dat het merge window voor Linux 6.17 mogelijk minder gestructureerd zal verlopen dan gebruikelijk. In augustus is hij ongeveer de helft van de maand op reis vanwege familieverplichtingen in zowel de Verenigde Staten als Finland. Deze periode overlapt met het merge window, de twee weken waarin grote nieuwe functies in de kernel worden geïntegreerd.

Mogelijke vertraging 6.17

Torvalds geeft aan te proberen zoveel mogelijk werk in de eerste week van dat merge window af te handelen, vóórdat zijn reizen beginnen. Hij heeft frequente bijdragers vooraf geïnformeerd, wat ertoe heeft geleid dat er inmiddels al vijftig pull requests in behandeling zijn. Hoewel hij verwacht dat alles grotendeels volgens plan zal verlopen, houdt hij er rekening mee dat de eerste release candidate (rc1) voor Linux 6.17 enkele dagen later dan gebruikelijk kan verschijnen als gevolg van zijn afwezigheid in de tweede week.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat deze situatie geen aanleiding is voor versoepeling van deadlines. Integendeel: late pull requests zouden de situatie juist ingewikkelder maken. Indien nodig worden bepaalde verzoeken uitgesteld tot na zijn terugkomst, al zal dat niet direct tot grote vertragingen leiden.

Ondanks deze logistieke uitdaging verwacht Torvalds een grotendeels normale releaseplanning. De uitgave van Linux 6.16 markeert in elk geval een stabiele afsluiting van de huidige ontwikkelcyclus.