OpenAI op jacht naar waardering van half miljard

OpenAI is naar verluidt in gesprek om een secundaire verkoop te houden die de waardering zou kunnen verhogen tot $500 miljard. Dat melden meerdere publicaties, waaronder SiliconAngle.

Een secundaire verkoop is een transactie waarbij bestaande aandeelhouders van een bedrijf aandelen verkopen. Het bedrijf zelf ontvangt geen opbrengsten uit de verkoop. Volgens CNBC staat de voorgenomen secundaire verkoop open voor huidige en voormalige werknemers.

Het is onduidelijk hoeveel aandelen er zullen worden verkocht. OpenAI organiseerde de afgelopen jaren meerdere secundaire verkopen. Reuters stelt dat een van de eerste van dergelijke deals werd afgesloten rond dezelfde tijd dat ChatGPT in november 2022 voor het eerst beschikbaar werd voor het publiek. Die transactie waardeerde OpenAI op $20 miljard. Dat was minder dan een tiende van de $300 miljard waarop men het bedrijf momenteel schat.

Dat de volgende secundaire verkoop van de ChatGPT-ontwikkelaar naar verluidt $200 miljard aan de waardering zou kunnen toevoegen, kan duiden op het optimisme van investeerders over GPT-5. In een bericht op X suggereerde OpenAI het taalmodel vandaag aan te kondigen.

Twee vroege testers van GPT-5 vertelden aan Reuters dat ze onder de indruk zijn van de wetenschappelijke, programmeer- en wiskundige capaciteiten van het model. Ze merkten echter op dat het geen even grote verbetering in outputkwaliteit zal brengen als de sprong van GPT-3 naar GPT-4.

Ontwikkeling GPT-5 was uitdaging

OpenAI zou tijdens de ontwikkeling van GPT-5 met meerdere uitdagingen te maken hebben gehad. Bronnen van Reuters zeiden dat het bedrijf op een gegevensmuur stuitte, wat waarschijnlijk betekent dat het moeite had om voldoende hoogwaardige trainingsdata te verkrijgen. Daarnaast wordt aangenomen dat het project werd bemoeilijkt door hardwarestoringen tijdens trainingsrondes.

Chief Executive Officer Sam Altman (foto) gaf in februari al een voorproefje van GPT-5. Destijds suggereerde hij dat het model een eenvoudiger gebruikerservaring zou kunnen bieden dan de huidige algoritmes van het bedrijf. Hij onthulde ook dat GPT-5 in staat zal zijn om te bepalen of het lang moet nadenken of niet op basis van de taak die het krijgt. OpenAI is van plan om het LLM te integreren in zowel de gratis als betaalde versies van ChatGPT. Gebruikers met betaalde accounts zullen toegang hebben tot een krachtigere versie van het model.

Forse omzetstijging

Volgens CNBC is de jaarlijkse omzet gestegen van $10 miljard in juni naar $13 miljard vorige week. De ontwikkelaar van ChatGPT verwacht eind dit jaar de grens van $20 miljard te bereiken. Die snelle groei speelde waarschijnlijk een rol in de waardering van $500 miljard die OpenAI naar verluidt nastreeft met zijn secundaire verkoop.

Volgens IEX is OpenAI in vroege besprekingen over de aandelenverkoop, die zowel huidige als voormalige werknemers in staat zou stellen om voor meerdere miljarden dollars aan aandelen te verkopen. De bron, die anoniem wenst te blijven omdat de besprekingen privÃ© zijn, meldt dat dit een opvallende stijging zou betekenen ten opzichte van de huidige waardering van $300 miljard.

OpenAIâ€™s snelle groei in gebruikersaantallen en omzet, evenals de toenemende concurrentie om AI-talent, zouden de achtergrond vormen van deze geplande transactie. Het bedrijf zou inmiddels ongeveer 700 miljoen wekelijkse actieve gebruikers hebben voor zijn ChatGPT-producten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 400 miljoen gebruikers in februari.

De gesprekken over deze aandelenverkoop volgen op een belangrijke financieringsronde onder leiding van het Japanse SoftBank Group, met als doel een investering van $40 miljard. SoftBank heeft tot het einde van het jaar de tijd om zijn deel van $22,5 miljard te financieren, terwijl het resterende deel van de ronde al is geplaatst op een waardering van $300 miljard.

Forse concurrentie tussen AI-ontwikkelaars

IEX meldt verder dat technologiereuzen agressief concurreren om AI-talent aan te trekken met zeer aantrekkelijke beloningspakketten. Zo investeert Meta miljarden in Scale AI om CEO Alexandr Wang binnen te halen voor de leiding van een nieuwe superintelligentie-eenheid. Niet-beursgenoteerde bedrijven als ByteDance, Databricks en Ramp hebben eveneens gebruikgemaakt van private aandelenverkopen om waarderingen bij te stellen en personeel op lange termijn te belonen.

Minstens drie andere ontwikkelaars van grote taalmodellen zouden momenteel in onderhandeling zijn over nieuwe investeringen. Anthropic zou op zoek zijn naar een financieringsronde van meerdere miljarden dollars die het bedrijf zou kunnen waarderen op $170 miljard, terwijl Mistral AI SAS hoopt $1 miljard op te halen. Er wordt ook aangenomen dat Cohere $500 miljoen zou kunnen ophalen bij een waardering van maximaal $6,5 miljard.